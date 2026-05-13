普發1萬法案已經一讀 政院仍持保留態度

普發現金1萬元法案陸續已經一、二讀！目前立法院內主要有兩條發錢的路徑，包括藍委羅明才因應中東局勢造成物價波動，提案普發1萬元，法案目前已一讀；另外是超徵稅課收入實徵淨額超過預算數的 115% 時，賸餘款項應優先普發現金，此法案已經二讀，但還沒安排協商。

然而，行政院長卓榮泰此前持保留態度，認為應優先將預算用於國防及重大建設，還有優先還債，以避免國家財政韌性受損。

發現金補貼通膨

由於中東局勢不穩，造成物價上漲，我國CPI也從不到1%提升到1.74%，因此國民黨立委羅明才等人提出特別條例，盼普發1萬元「國民支援金」；另外，前幾年因為大幅稅收超徵，國民黨團也主張，當年度稅課收入實徵淨額超過預算數的 115% 時，賸餘款項應優先普發現金。目前此案已二讀，但還沒安排黨團協商。

與前幾次以發現金刺激經濟景氣不同，今年提案的主要動機在於「通膨補貼」。立委指出，台灣萬物齊漲，實質薪資被通膨侵蝕，因此參照韓國政府做法，提撥預算支援國民。然而，行政院長卓榮泰此前持保留態度，認為應優先將預算用於國防及重大建設（如軌道計畫），並優先還債，以避免國家財政韌性受損。

恐花費2360億

目前羅明才的特別條例並沒有排富條款、主張全民普發，但最終還要看立法院審議的狀況；如今立法院發現金相關法案都還在審查，尚未生效，即便三讀通過，仍需由行政院編列預算，請勿輕信網路不明登記連結。對於普發現金的財源，藍委主張以「稅收超徵」的賸餘款項支應，羅的提案預計要花費2360億。

我國從2008年金融海嘯曾發放3600元消費券後，曾於2020、2021與2023年發放現金或倍數券，例如「2020年新冠疫情期間，急需擴大內需振興經濟，發放三倍券（支付1千拿3千消費券）」、「2021年新冠疫情期間，延續三倍券政策，發放五倍券」、「2023年疫後復甦，為了重新增進消費動能，發放現金6000元」，還有去年的普發1萬元。

但對於普發現金，政大財政系教授陳國樑受訪時質疑必要性，並呼籲預算應先關注受創最深族群；北商財政系黃耀輝受訪時則指出，特別預算太多錢給國外，應回饋給基層民眾，且今年原定2500億的證交稅到四月已收得1800億，建議可排除資本利得高於2百萬者，排富發放現金。

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