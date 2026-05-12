白促三班護病比快上路 小黨盼在明年中

三班護病比8日於立法院三讀通過，但衛福部長石崇良卻強硬表示要等2年後才上路，時力、基進等小黨於12日的國際護理師節召開記者會不滿指出，護理人員執業率僅62%，過勞已經刻不容緩，考量醫療人力配置，應於明年護理節前儘速上路；民眾黨則要求依法馬上推動三班護病比。

護病比高 死亡率高

時代力量主席王婉諭表示，立法院近日通過「三班護病比」修法，但衛福部長石崇良卻表示要延緩2年執行，還說「如果怕跳票，就投給總統賴清德」，是非常傲慢的言論。她指出，護理人員執業率僅62%，我國護理師每人平均需照顧18個病人，遠超歐美的5到6人，三班護病比上路刻不容緩，應於明年護理節前儘速上路。

「護理師每多照顧1位病人，病人30天內死亡率提高7%！」台灣基進台北市議員參選人吳欣岱則說，目前用全日護病比、按月回溯的作法，會掩蓋特定時段過勞的狀況，且相關數據缺乏第三方監督，加上政策討論長期都由醫院管理端主導，三班護病比應儘速上路，且相關子法也要同步修正。

小歐盟高雄市議員參選人于仙玲表示，護理師工作包山包海，從給藥、治療處置、護理紀錄、回應家屬、送檢送開刀，還要支援加護病房與急救，三餐不規律、下班筋疲力盡已是常態；時力新竹縣議員參選人李雅芬強調，除了三班護病比以外，特殊單位如加護病房、開刀與急診也要有護病比。

綠修正動議無罰則

民眾黨立委洪毓祥不滿說，民進黨在法案通過後也說他們促成三班護病比入法，但民進黨並沒有提正式法案，而是「修正動議」，且「修正動議」還是國民黨已經放棄的舊版本，裡面沒有對醫院步實施三班護病比的罰則，「醫院如果違法，難道就無關緊要？」內文也沒有施行日期，完全就是打假球。

「石崇良這樣做完全就是『石部相瞞』！」洪毓祥指出，這句新成語的意思是指官員為了保住官位，欺上瞞下、欺騙大眾與拍馬屁無下限的行為。

他呼籲儘速讓三班護病比上路。同黨立委陳昭姿則說，原本認為石崇良擔任過醫事司長、健保署長，是衛福部長最好人選，結果居然還要讓三班護病比延後兩年上路，實在很不應該。







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