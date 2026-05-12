女性懷孕促大腦重塑 可防止產後憂慮症

美國腦科學研究指出，女性在懷孕期間的大腦會產生重塑作用，並在情感共鳴與認知調適區域發生精密重組，以幫助母親與新生兒建立更強的連結。這項名為「母體大腦計畫」的研究不僅能消除社會對孕婦的負面標籤，更為預防及治療產後憂鬱症提供重要的生物學基礎。

女性孕期大腦轉變

《ScienceAlert》報導，加州大學聖塔芭芭拉分校透過追蹤腦部掃描發現，女性在懷孕過程中，灰質體積與大腦厚度會隨著孕期增加而減少，反映出一種提高神經效率的適應性變化。

儘管約有97%的腦區出現變化，但這並非功能衰退跡象，而是大腦為因應育兒需求所展現的高度可塑性。

該計畫目前正擴展為全球性的資料庫，希望能藉此更深入了解女性健康，並提早預測產後憂鬱症等醫學問題。這項重大的科學進展不僅重新定義了「母親大腦」的轉變過程，也彌補了過去神經科學長期忽視女性生理特質的缺失。

懷孕加強母子連結

《英國廣播公司》報導，女性在懷孕期間會平均減少約5%的灰質，這種變化主要發生在同理心與社交認知的大腦區域，可幫助新手媽媽更敏銳感知嬰兒的需求並加強母子連結。科學家認為，這種大腦重塑是為了讓女性在生理上為母親角色做好專業化的準備，而非傳統偏見所認為的認知受損。

如今，這項研究不僅有助於理解母性行為的起源，也為未來治療產後憂鬱症提供新的科學基礎。

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