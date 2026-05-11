向世界盃球迷傳福音 從賽事到信仰對話

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】看足球也能夠傳福音！「勝利超越獎盃」是一項針對2026年世界盃足球賽所發起的全國性福音運動，旨在裝備基督徒與教會透過觀賽派對分享信仰，協助信徒建立社交連結。該計畫強調運用體育賽事的高關注度，將足球熱潮轉化為深度信仰對話的契機。

勝利超越獎盃

據《基督日報》報導，學園傳道會 (Cru) 聯合多個團體舉辦一項名為「勝利超越獎盃」的全美宣教活動，利用2026年國際足總世界盃的全球熱潮來宣揚信仰，目標是裝備10萬名基督徒與1萬間教會，透過舉辦賽事觀賞聚會與鄰里建立連結。

該計畫執行主任雷迪表示，無論是與朋友一起觀看比賽、查看分數，或是前往美國的各個主辦城市觀看比賽，傳播福音的機會實在是太多了，可讓來自不同文化背景的人們互相分享。

青少年宣教策略

針對青少年族群，《學園傳道會》提供一套完整的宣教策略，引導基督徒利用世界盃足球賽的熱潮開展福音活動。內容除了活動企劃、足球相關遊戲及電玩錦標賽的組織方式，還有見證分享、傳講福音和帶領小組的技巧，以建立友誼並開啟信仰對話。

主辦單位也為參與者提供多國語言的工具包，鼓勵信徒在輕鬆的社交氛圍中分享福音信息。

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