偏頭痛常因工作壓力大 舒緩可助神經平衡

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】如何避免職場中偏頭痛？美國健康研究指出，長期壓力會使神經系統過度敏銳，並降低疼痛閾值引發身體不適，最終導致偏頭痛與緊張性頭痛症狀。專家建議，採取保持水分、攝取富含鎂的零食，以及優化辦公室環境等方式，可有效防止肌肉緊繃並阻斷壓力循環。

神經系統過度敏感

《ScienceAlert》報導，職場壓力與慢性頭痛之間存在緊密關聯，其中，長期的心理負擔會使神經系統處於過度敏感狀態中。因為當身體持續分泌壓力荷爾蒙且無法有效放鬆時，疼痛閾值會隨之降低，進而引發或加劇偏頭痛與緊張性頭痛。

事實上，這種大腦疼痛狀態還會破壞睡眠品質並削弱認知功能，最終形成惡性循環。作者建議，透過建立工作邊界、定時伸展與呼吸訓練等方式，有助促進神經系統恢復平衡，並減少頭痛頻率以提升生活品質。

自我調節降低頭痛

《INS醫學中心》報導，工作期間應對偏頭痛應採取預防性的生活習慣，例如：維持充足水分、攝取富含鎂的零食，以及透過規律伸展來緩解肌肉緊張。此外，為減輕辦公環境帶來的感官壓力，頭痛患者應尋找安靜且光線柔和的空間，並在症狀初期立即服用藥物以提升療效。

然而，若自我調節無法降低頭痛程度，應尋找專業醫療機構提供的藥物治療，並從根本減少疼痛發作的頻率。

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