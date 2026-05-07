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淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

針對外界質疑12日將通車的淡江大橋機車道有過窄的疑慮，交通部次長陳彥伯7日在行政院記者會回應說，機車道「橫斷面」有2.5公尺符合規定，且有行控中心監測車流狀況，若有事故第一時間會與地方警政與消防單位聯繫。另外，行人與機車道寬度有5米，救援時會有拖吊機具，員警也會協助管制，避免壅塞。

「橫斷面」符合規定？

淡江大橋將於12日通車，但國民黨立委洪孟楷與數個路權團體質疑，淡江大橋的機車道因為橋面設計的關係過窄，恐有安全疑慮。國民黨新北市長參選人李四川也發佈影片說，機車道騎車寬度在現場量只有1.5公尺，給摩托車騎士騎車，說實在的真的有危險，若要改善，希望能從大橋分隔島處往外再拓寬。

對此，交通部次長陳彥伯回應說，在公路設計規範中規定，機車道的「橫斷面」最少要2.5公尺，淡江大橋有符合法規規定。

通車前已演練5次

針對外界批評，若加上標線後實際寬度過窄，陳彥伯回應說，標線是道路工程完整後進行劃設，作為行駛車輛安全通行的指引，不是有標線之後再計算的空間變小就不合法。至於事故處理的部分，陳彥伯說明，大橋開放通車前會有工程、執法、救護與交通管理考量，會有行控中心監測所有車道的使用狀況。

「事故發生時，行控中心會請地方警政或消防單位進行救援！」陳彥伯表示，公路局與新北市政府分別已經辦過3次與2次救援演練，必要時會讓主線汽車道行駛消防車，相關單位也會有拖吊車輛與設備前往，加上大橋的行人加機車道有5米寬，也可作為救援空間，警察在事故發生時，也會協助交管、讓車輛改道。

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淡江大橋 洪孟楷 李四川

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