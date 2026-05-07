總統府9日大開放 音樂會、講座見證總統直選

五月9日、23日、6月6日，總統府將因應總統直選30年，推出講座、音樂會，還贈送限量的紀念乖乖！總統府7日公布「總統直選30周年」系列活動，將邀請學者、專家發表講座，9日還有小型音樂會演出，而23日在屏東更有總統府音樂會。總統府秘書長潘孟安強調，台灣民主並非與生俱來，盼更多人了解直選演變史。

電影放映座談會

總統府發言人郭雅慧表示，總統府5月9日大開放，將舉行系列特展，包括總統府1樓的「1996.03.23-時代的分水嶺」，另邀請到民主運動影像紀錄者邱萬興舉行「總統民主直選30年的歷史記憶」講座，下午1點還有電影《超級大國民》與映後座談。

9日大開放當天還有限量版紀念乖乖，在總統府敞廳早上與下午分別有台北歐洲學校的豎琴與合唱團演出，以及下午3點的國家交響樂團與青年交響樂團豎琴、長笛與弦樂四重奏。6月6日的開放日則邀請到二二八事件紀念基金會執行長藍士博發表「選總統從來就不簡單！」講座，下午1點則有《天馬茶房》電影放映。

音樂會在屏東

5月23日，總統府將於屏東縣立體育館舉行「民主台灣 南風暖歌」總統府音樂會。民眾還可在9日大開放當天發送民主明信片，寫下對「民主台灣的祝福」。

總統府秘書長潘孟安表示，盼藉由活動展現台灣主權在民的最佳印證，人民才是國家主人，有權決定國家未來領導人；總統直選是確立台灣重要民主里程碑的新開始，無論哪個政黨經過選舉，都可合法獲得政權；也讓全世界見證台灣邁入民主國家，成為亞洲民主燈塔。

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