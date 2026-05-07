綠委推彈性工時、延長育嬰假 打造友善育兒職場

「工時應該更彈性、彈性育嬰假應從6歲延長到12歲，育兒津貼與托育補助不該2選1！」綠委張雅琳、陳俊宇7日與托盟召開記者會指出，每天減少1小時工時的政策如今看得到、吃不到，家長在6歲以後的照顧挑戰還是很大，盼透過更積極立法，讓台灣真正改善育兒環境，才能有效改善少子女化的國安危機。

小孩不可能全送托

民進黨立委張雅琳、陳俊宇、托育政策催生聯盟（下稱托盟）與台灣勞工陣線7日召開記者會。張雅琳指出，現行度將家庭簡化成「自己顧小孩」或是「送托」，因此托育補助與育兒津貼只能2選1，但小孩不可能完全送托，若孩子生病、遇到假日或臨時停課，家長還是會有照護需求，因此將推動修法解套、不再2選1。

「孩子6歲以後還是需要父母陪伴！」張雅琳指出，政府的政策應該給願意生養的家庭更多支持，國小即使小孩有補習班或社團，常常都是5點半放學，但家長要等到6點才能下班，而《性工法》內減少1小時工時的政策，因為雇主不給薪，或是需要勞資協商等理由，常常看得到吃不到，因此希望政府補助，並延長彈性育嬰假到12歲。

6歲後育兒仍有壓力

同黨立委陳俊宇表示，他是三寶爸，與妻子都有工作，有時老師打電話來，說學校臨時停課，「誰要來顧小孩？」家長往往在孩子停課、生病、接送與課後照顧時，被迫在工作與照顧之間二選一，政府雖推動「0到6歲國家一起養」頗有成果，但育兒壓力不會在6歲以後就結束，上小學後反而因為沒有全天送托，接送與照顧挑戰更大。

「我們要先改善制度，才有機會營造友善職場文化！」托盟召集人王兆慶強調，有朋友在瑞典工作，4點以後主管就請他趕快下班，台灣雖然經濟程度已達到已開發國家水準，但勞動觀念卻還停留在開發中國家，重視生產、缺少對員工的照顧，因此要從制度著手，創造友善職場，才能真正讓企業響應、降低育兒家庭負擔。

有誘因 男女都會用

綠委與托盟主張，彈性工時規定應擴大、育兒津貼與托育補助不該二選一，彈性育嬰假應從6歲提高到12歲。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋強調，育嬰留職停薪制度放寬後，男性的申請比例明顯上升，只要制度有彈性、誘因，照顧責任就有機會重新分配。

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