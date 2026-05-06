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減少罹患乳癌風險 少用塑膠製品裝食物

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台大退休教授張文亮近日提醒民眾少用塑膠，女性可降低罹患乳癌的風險。（中央社示意圖）
台大退休教授張文亮近日提醒民眾少用塑膠，女性可降低罹患乳癌的風險。（中央社示意圖）

「塑膠袋遇熱會釋出有毒物質，增加乳癌發生機率，應該要少用！」台大生工系退休教授張文亮5日撰文指出，塑膠使用方便，但得乳癌的女性年紀也愈來愈輕，台灣是塑膠王國，也是女性乳癌比例最高國家，因此他呼籲不要用塑膠杯裝熱湯、咖啡，少用塑膠袋打包食物，不要用塑膠吸管，不要用塑膠袋裝熱食。

塑膠滲出物會致癌

張文亮近日在臉書撰文指出，1947年，波蘭的科學家馬拉莫羅斯在研究「三葉草」時，忽然發現塑膠盆內的三葉草變色，不久枯萎。他又放幾條小魚到塑膠缸內，魚竟然全死。他不相信所見，因為理論上塑膠在295℃以下不會水解，但經過仔細分析後發現，水中竟然含有塑膠的成份「鄰苯二甲酸酯」，他首先對外宣稱：塑膠會有有毒的「滲出物」。

1979年，美國塔夫茲大學德裔醫學家格洛米次確定塑膠有滲出物「鄰苯二甲酸酯」，此物質在人體會干擾內分泌，類似荷爾蒙，稱為「環境荷爾蒙」。1991年，洛米次與索塔發現「鄰苯二甲酸酯」在人體內有激素的功能，干擾乳腺上皮細胞的調控，導致乳房腫瘤的增生，這是第一篇塑膠滲出物會誘發人體的「乳癌」。

女性乳癌年輕化

「但現在塑膠使用愈來愈方便！」張文亮擔心，塑膠滲出物會誘發乳癌的科學證據越來越多，後來發現至少有400種以上，塑膠雖然使用方便，但得乳癌的女性越來越多，得乳癌女性的年齡越來越年輕。因此他建議，避免容易讓塑膠滲出物進入人體，例如溫度愈高，塑膠滲出物就愈多與愈毒，不要讓塑膠製品進入微波烤箱。

「絕對不要用塑膠杯裝熱湯、豆奶或咖啡飲料！」張文亮說，直接進入口中，大量的塑膠滲出物會進入人體，應改用陶瓷杯或鋼杯；牛奶、飲料若用塑膠容器裝，買回來後請保持在低溫的冰箱，因為愈低溫，塑膠滲出物愈少；少用塑膠袋打包任何的食物，改用玻璃或陶瓷容器裝食物：+；絕對不要用塑膠吸管吸果汁。

熱水淋浴要用抽風機

再來，不要讓孩子用塑膠奶嘴，或玩具；少用塑膠臉盆、勺水盆等裝熱水，洗澡的地方若是熱水淋浴，一定要用抽風機，浴室有太多塑膠製品：住家應盡可能避開焚化爐，燒塑膠的焚化爐飄出的毒物與「環境荷爾蒙」非常的多；少用指甲油，手指是把塑膠滲出物送入嘴中的捷徑；最後，不要用塑膠袋裝便當，尤其是熱食。

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乳癌 風險 波蘭

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