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導正人民飲食習慣 政府可印健康標籤

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
許多國家已開始實施顏色評級系統或強制性警示圖標，旨在應對日益嚴重的肥胖問題並導正飲食習慣。（Photo by Franki Chamaki on Unsplash under C.C License）
許多國家已開始實施顏色評級系統或強制性警示圖標，旨在應對日益嚴重的肥胖問題並導正飲食習慣。（Photo by Franki Chamaki on Unsplash under C.C License）

食品標籤影響購買決策！美國健康研究顯示，當食品包裝上印有監管機構的健康標籤時，消費者更有意願選擇這些健康產品，甚至願意支付更高的價格。如今，許多國家已開始實施顏色評級系統或強制性警示圖標，旨在應對日益嚴重的肥胖問題並導正飲食習慣。

官方認證健康產品

地球報》報導，俄勒岡州立大學與塔夫茨大學共同研究發現，當消費者認為健康標籤來自具公信力的監管機構時，其影響購買決策的力量會明顯增強，並引導選擇營養價值較高的零食。對此，消費者不僅傾向挑選附有官方認證標誌的產品，甚至願意為此支付額外費用。

事實上，美國食品藥物管理局 (FDA) 於2024年更新了健康標籤的定義，以符合當前的營養科學與聯邦飲食指南，並提議設計新的官方健康標籤。研究發現，相較於沒有標籤的產品，消費者願意為帶有FDA認可標籤的健康產品平均多支付0.59美元。

健康標籤食品轉型

英國廣播公司》報導，不同國家的標籤制度引導消費者行為並使食品產業轉型，像是智利針對高糖、高鹽、高熱量的產品強制標示黑色標籤，並使相關產品的購買量下降約23.8%；歐洲則使用從 A（深綠色/最健康）到 E（紅色/最不健康）的五色營養評分標籤，目前已有1500個品牌正在使用。

如今，消費者對政府公信力的依賴程度提升，使得官方標籤比一般性宣稱更具說服力。專家強調，唯有結合標籤透明化、政策改變與教育技能，才能真正扭轉全球肥胖比例上升的趨勢。

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健康 監管機構 美國

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