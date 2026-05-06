育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

「政府應推動6歲以下育兒家庭若減少1小時工時，不要減少薪水，並設立職代津貼！」托盟6日召開記者會，呼籲政府修改《性別平等工作法》第19條，讓家有6歲以下小孩者，可申請減免1小時工時，薪資由中央與地方負擔，同時增設職務代理人，並讓所有規模企業都可申請，以降低勞工育兒負擔。

資方不願付薪水

托盟召集人王兆慶指出，台北市長蔣萬安2月曾提出「符合育兒條件者，每天可減少一小時工時，薪資由地方負擔，且不限企業規模可申請」，其實《性別平等工作法》第19條早有相關規定，但上路25年以來僅有3%勞工使用到這項權益，因此希望能修法，確實降低家庭育兒負擔。

「孩子適用年齡應從3歲提升到6歲！」王兆慶表示，減少工時但資方不願支付薪水是勞工申請率低落的原因，因此希望能有中央與地方一同負擔，每年經費約1百億；另外也可仿效日韓設立「職務代理人津貼」，避免同事因工作負擔增加而仇視育兒員工，最後希望不分規模企業都可適用。

女性職場難適用

「勞資協商基本上就是向資方妥協！」台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，現行法規事30人以上企業可適用，30人以下要勞資協商，但據勞動部統計，僅有48.9%的30人以下企業同意勞資協商，因為法律沒有強制，或是雇主認為勞工可用其他假期折抵，還有企業認為人力不足，「台灣勞工不是不願照顧小孩，只是成本太高」。

全國教保產業工會理事長郭明旭以幼托人員為例說，許多幼托老師到了晚上，也是家庭照顧的主力，但幼托產業很少30人以上規模，高密度女性的職場工作很難適用，且法規沒有強制雇主給薪，政府也沒有補助，幼托人員薪水已經不高，這也降低相關政策的申請意願。

因此，托盟希望政府不分性別都能協助育兒家庭減少工時，並由中央與地方一同補助減少工時的薪資，增加勞工申請減免工時的誘因，讓6歲以下小孩獲得更多照顧，且30人以下企業也該強制適用、取消勞資協商的規定。

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