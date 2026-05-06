一天八人急性心梗 新光促頭暈、低血壓快急診

新光醫院4月30日跨晝夜連續收治8名男性急性心肌梗塞患者，其中更有年僅49歲壯年患者。為此，新光醫院特別在6日召開記者會提醒民眾，「極度寒冷、極度炎熱、氣溫變化」都是高危險好發時期，若發生「胸口悶緊像大石壓迫、伴隨冒冷汗、頭暈、低血壓」的話，一定要盡快叫救護車緊急送醫。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾怡欣說，4月30日他在醫院值班，從第一位心肌梗塞患者上午6時37分送至醫院，直到隔日7時54分收治最後一位患者，合計收治8位患者，其中3人現已出院，另有4人已移除侵入性管路，移至普通病房復健中，僅1位患者目前還在加護病房（ICU）觀察。

男性過45歲務必健檢

「8位病人均無明確慢性病史！」鍾怡欣表示，部分患者低密度膽固醇偏高，緊急用藥後數值下降50%。他研判，急性心肌梗塞患者人數大增，與天氣劇烈變化相關，當天氣溫驟降且呈陰雨狀態，提醒民眾天氣變化容易導致心血管疾病發作，如出現胸悶不適，建議不要自行就醫，應立即撥打119報案電話，乘救護車儘速至醫院。

鍾怡欣建議民眾，減少攝取精緻澱粉與高油脂食物，男性年紀超過45歲務必做健檢，確認是否膽固醇過高。新光醫院心臟內科蔡適吉主任表示，急性心肌梗塞搶救的關鍵在於時間，若發生「胸口悶緊像大石頭壓迫、伴隨冒冷汗、頭暈、低血壓」，就是相當典型的急性症狀，千萬不要自己搭車就醫，一定要盡快叫救護車。

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