守護偏鄉25年 東基護理長吳佳珉奪「南丁格爾獎」肯定

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

東基護理長吳佳珉25年在偏鄉醫療、急診流程改善的付出，讓她獲得護理界最高榮譽「南丁格爾獎」的肯定！從莫拉克風災斷水斷電、尼伯特風災大量急診人潮，到新冠疫情，還有各種疑難雜症，吳佳珉永遠都在第一線照顧病友。

最困難時不放棄病人

從25年前投入護理工作起，吳佳珉留在台東默默耕耘，深刻感受東部偏鄉醫療資源有限、人力調度困難，急診往往成為病人最即時、最需要被穩定承接的醫療入口。在東基急診室20年的經驗，讓她理解到護理不只是「把事情做好」，而是「在最困難的時刻，讓病人不被放棄、讓團隊不至於崩潰」。

「其實一開始很不適應！」吳佳珉坦言，但她一直告訴自己再試三個月、半年、一年而持續至今。17年前，創下台灣氣象史上單日最大降雨量紀錄的莫拉克颱風導致南迴線沿途的鄉鎮災情慘重，聯外道路、通訊全面中斷，當時她正在東基承辦的大武線假日及夜間急診醫療站值班，包含她雖只剩下一位醫師、三位護理師，團隊仍堅守崗位、沒有離開。

冷靜處理急診人潮

在2016年尼伯特風災時，17級的強陣風讓台東市區造成嚴重災情，病患蜂擁進入急診室，但她作為護理長仍冷靜調派人力、維持急診量能穩定，還將相關經驗標準化，同時結合腦中風、冠心症、外傷等急症跨團隊流程，持續改善臨床照護品質。她也持續投入家庭暴力、性侵害、兒少保護急診照護，照護範圍相當廣泛。

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