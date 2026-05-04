AI預防胰臟癌風險 辨識準確率逾七成

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI提早偵測胰臟癌病症！梅奧醫學中心與德州大學研發新型人工智慧系統REDMOD，其透過電腦斷層掃描偵測胰臟癌的早期隱形特徵，平均能在臨床診斷出結果的前16個月甚至更早發現症狀。如今，該系統辨識早期癌症的準確率約為73%，有望將治療時程提前至第0期階段。

REDMOD早期篩檢

《ScienceAlert》報導，梅奧醫學中心與德州大學共同開發一項名為REDMOD的人工智慧模型，其透過分析CT掃描影像中肉眼難以察覺的組織紋理變化，並提升胰臟癌的早期篩檢能力。對此，該模型的精確度高達73%，在患者確診前約16個月便能發現癌症跡象，某些案例中甚至能提前兩年預警。

如今，這項突破象徵著醫療診斷從病發後的晚期發現，轉向更具前瞻性的預防性篩檢。梅奧醫學中心放射科醫師戈恩卡表示，拯救胰臟癌生命的最大障礙，是我們無法在疾病尚可治癒時看見它，而REDMOD能辨識出正常胰臟的癌症特徵，並在不同臨床環境中進行診斷。

癌症存活率倍增

《今日科學》指出，REDMOD人工智慧模型表現大幅優於專業放射科醫師，甚至有助於將診斷時間提前至第0期，進而將患者的存活率提升一倍以上。

目前，研究團隊計畫在更廣泛且多元的族群中進行測試，以確保該工具能順利整合至醫療臨床流程中。這項突破性技術有望解決胰臟癌因診斷過晚而導致的高死亡率問題，將醫療模式從症狀出現後的治療轉向臨床前的早期干預。

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