快訊

150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

極地豪華郵輪是病毒地獄？WHO：還在公衛風險評估中

美國來的客人嫌不夠辣！小吃店求「再給一次機會」：一定讓你送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

AI預防胰臟癌風險 辨識準確率逾七成

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI提早偵測胰臟癌病症！梅奧醫學中心與德州大學研發新型人工智慧系統REDMOD，其透過電腦斷層掃描偵測胰臟癌的早期隱形特徵，平均能在臨床診斷出結果的前16個月甚至更早發現症狀。如今，該系統辨識早期癌症的準確率約為73%，有望將治療時程提前至第0期階段。

REDMOD早期篩檢

ScienceAlert》報導，梅奧醫學中心與德州大學共同開發一項名為REDMOD的人工智慧模型，其透過分析CT掃描影像中肉眼難以察覺的組織紋理變化，並提升胰臟癌的早期篩檢能力。對此，該模型的精確度高達73%，在患者確診前約16個月便能發現癌症跡象，某些案例中甚至能提前兩年預警。

如今，這項突破象徵著醫療診斷從病發後的晚期發現，轉向更具前瞻性的預防性篩檢。梅奧醫學中心放射科醫師戈恩卡表示，拯救胰臟癌生命的最大障礙，是我們無法在疾病尚可治癒時看見它，而REDMOD能辨識出正常胰臟的癌症特徵，並在不同臨床環境中進行診斷。

癌症存活率倍增

今日科學》指出，REDMOD人工智慧模型表現大幅優於專業放射科醫師，甚至有助於將診斷時間提前至第0期，進而將患者的存活率提升一倍以上。

目前，研究團隊計畫在更廣泛且多元的族群中進行測試，以確保該工具能順利整合至醫療臨床流程中。這項突破性技術有望解決胰臟癌因診斷過晚而導致的高死亡率問題，將醫療模式從症狀出現後的治療轉向臨床前的早期干預。

【更多精采內容，詳見

人工智慧 風險 癌症

延伸閱讀

男性隱形殺手！林逸欣父罹攝護腺癌離世 醫提醒：50歲是關鍵分水嶺

長者日間午睡長 死亡風險恐偏高

健康主題館／男性心血管疾病 比女性早7年發病

談史瓦帝尼醫療合作 石崇良：助導入AI升級

相關新聞

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

台北市日前陷入鼠患，北市府卻直接在公園投藥，恐引發生態危機。包含雙連市場等地，已有網友分享自家附近公園或市場形成「安鼠之亂」之影片和圖片。就有網友分享民間自製的「雙北地減鼠」網站及「見鼠地圖Rat R

eneloop充電電池開箱！實測高續航力ㄅ級分 絕配富士instax mini 41 拍立得

連假出遊3C產品帶在身上，最怕突然沒電，能夠有裝置可以隨時充電、並有BSMI認證更讓人安心。聯合新聞網《科技玩家》開箱電池品牌Panasonic旗下的eneloop（愛樂普）的鎳氫充電電池，共有白色款

台灣寶可夢中心開賣19款新品！小卡比獸抱卡比獸熟睡模樣太Q 網讚：觸感佳

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周推出新品！明日周五（5月1日）開賣「Little Daydream」全新商品系列共19款，包含包含皮丘、小卡比獸、小火龍的毛絨玩具，還有

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

聯合新聞網《科技玩家》4月第4波限時LINE免費貼圖來囉！這次共有6則貼圖，其中「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」不僅免任務可以直接下載爽用180天，而且還是直圖大圖片；另外還有「好人一生平安

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。