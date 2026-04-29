長者日間午睡長 死亡風險恐偏高

老年人午睡模式有危險訊號！美國睡眠科學研究指出，年長者的日間小睡可能是健康狀況惡化的早期警訊，尤其頻繁、長時間的早晨小睡，與較高的死亡風險具有相關性。如今，這些睡眠行為可能反映潛在的慢性疾病、生理失調或神經退化等症狀，有助於早期發現高齡者的健康隱憂。

午睡模式有死亡率

《ScienceAlert》報導，美國麻省總醫院睡眠科學研究顯示，年長者午睡模式與死亡率之間存在潛在關聯，其中過度睡眠可能是健康惡化的早期預警。對此，日間頻繁且長時間的午睡和早晨小睡，會與較高的死亡風險密切相關。

儘管這項研究屬於相關性而非因果關係，但這些異常的睡眠規律可能反映潛在的慢性病或生理時鐘失調。未來，透過穿戴式裝置進行客觀的睡眠監測，醫療人員或許能更早發現神經退化或心血管疾病的徵兆。

關注長者日間休息

《News-Medical》報導，根據19年長期追蹤的年長者全因死亡率顯示，每天午睡增加一小時，死亡風險約上升百分之十三，尤其早晨午睡的影響最為顯著。雖然這些睡眠行為未必是影響健康的直接誘因，但它們很可能反映體內潛在生理脆弱或健康惡化的嚴重風險。

如今，這項發現建議醫療人員應更關注長者的日間休息模式，將其視為評估整體健康狀況的早期訊號，並為預防性醫療評估提供極具價值的參考數據。

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