勞動節教授也爭權 期待退撫與評鑑保障

「公私立大學教師盼遴選機制更公正、提升薪資與私校退撫！」高教工會29日召開記者會宣布，將響應五一勞動節大遊行，並提出多項訴求：包括校長遴選納入教職員生同意權、確保新聘教師三級三審專業審查，增加「私校編制內職員」與「華語教師」薪資與勞動條件保障，還有提高提撥率、保障資遣費等。

兼任教師、職員缺保障

高教工會表示，近年來校園民主的精神不斷被侵蝕，包括教職員生越來越被排除在「校長遴選」的過程、「校務會議」出現越來越多行政主管混充教師代表，兒私校的教師評鑑愈來愈淪為學校高層設計、控制、甚至逼退教師的工具，教育部應廢除教師評鑑制度，改以教師專業發展支持系統取代。

「台灣高教仍有大量勞動孤兒！」工會舉例說，如「兼任教師」與「專案教師」與「私校編制內職員」至今仍被排除在《教師法》與《勞基法》的保障外，無法同專任教師或勞工一樣享有法令最基本的聘僱保障與各項勞動權益，「華語教師」目前許多學校仍抗拒適用《勞基法》，應該儘速敦促學校適用相關法規。

私校教職退休金不足

「私校任教2、30年，退休金所得替代率卻不到3成！」工會指出，私校教職員的退休金提撥率為12%，不但低於公教退撫新制的15%，且提撥的分擔比率為「教職員35%，學校32.5%，政府32.5%」，換言之，私立學校對教職員的退休金提撥負擔僅3.9%（12%*32.5%），導致私校教職員退休金不足。

另外，我國目前任職於私校的編制內教職員人數超過4萬人，其中私立大專校院教師近1.9萬人、大專職員則超過了8千人，佔了全體大專校院教職員近六成。但近年來面臨少子女化、招生困難衝擊，各私立大專校院近年來不斷將壓力轉嫁到教職員身上，除了刪減福利、獎金、薪給外，強制資遣與逼退教職員更是頻頻發生。

工會主張，《私校退撫條例》應修法明定私校教職員若遭資遣應保障其資遣費，至少比照一般勞工每1年資發給0.5個月的薪給。此外，由於今年是教師首度放勞動節，工會也將響應5月1日的「五一勞動節」大遊行。

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