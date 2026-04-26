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馬鈴薯檢驗標準不變 兒托影片限制調閱

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部長石崇良26日針對馬鈴薯檢疫、《兒托法》與安樂死等議題接受訪問。（中央社示意圖）
衛福部長石崇良26日針對馬鈴薯檢疫、《兒托法》與安樂死等議題接受訪問。（中央社示意圖）

馬鈴薯進口分成檢驗與檢疫，食藥署的檢驗標準都沒有變！」針對近日農業部放寬美國產加工用馬鈴薯標準，衛福部長石崇良26日出席活動聯訪時表示，農業部是檢疫、食藥署是檢驗，檢驗的標準都沒有改變，若驗出龍葵鹼就會整批退運或銷毀。針對《兒托法》「監管雲」的疑慮，石崇良說，影片需法定程序才能調閱。

檢疫標準沒有變

衛福部長石崇良26日出席台灣安寧緩和醫學學會「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會。針對外界對於加工用馬鈴薯的檢疫有疑慮，石崇良澄清，馬鈴薯的食安標準都沒有改變，進口馬鈴薯按照過去邊境抽驗比例是2到10%，發生問題提高到20到50%，再更嚴重就會逐批檢驗。

「若驗出龍葵鹼，就會整批退運或是銷毀！」石崇良表示，可能外界將農業部的檢疫與食藥署的檢驗搞混，但食藥署的檢驗標準並沒有改變。另外，台大公衛學院教授吳焜裕指出，發芽馬鈴薯雖含龍葵鹼，但用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高，石崇良回應說，克普芬是被容許殘留的，我國標準與國際的CODEX、日本與澳洲一致。

不能主動要雲端影片

外界對於近日三讀通過的《兒童托育管理法》有關「監管雲」暫時將影片留存在雲端有隱私疑慮。石崇良回應說，《兒托法》通過後會有子法，相關配套會在子法中制定，但「監管雲」是備援的概念，一般的監控經過一定時間，舊檔案就會被洗掉，可是很多兒少事件過一段時間才會被揭露，屆時調影片可能已經消失。

「需要法定程序才能調閱影片！」石崇良說，外界不能主動調閱影片，若有爭議或疑似兒虐事件才可以調閱，而不是隨時取得。針對安寧死的議題，石崇良表示，有些國家雖陸續有執行，但在國際上仍有疑慮，牽涉到主動安樂死或被動安樂死，還有加工死或自然死的狀況，目前政府推動安寧和緩醫療，是希望先降低自然死痛苦的過程。

安樂死價值有爭議

石崇良指出，國際上也是在醫師方面有疑慮，畢竟執行安樂死與醫師的從業初衷有所衝突，國內也要先將《刑法》的加工自殺罪除罪化，而且不只牽涉倫理的議題，還有民眾對安樂死的認知與了解。他說，目前政府有制定《病人自主權益法》與推動安寧療護，安樂死的推動仍有不少爭議。

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