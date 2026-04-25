逾6成上班族認可外傭有助減輕育兒壓力 1111祭出「外傭專區」新服務

台灣就業市場面臨少子化與缺工的夾擊，上班族的育兒壓力已漸漸轉化為勞動市場隱憂，尤其是雙薪家庭，父母在工作、家庭、育兒之間耗盡心力，為此，行政院於4月13日拍板定案開放家中有未滿12歲童，可申請外籍幫傭，特殊家庭也有相關條件放寬，此一政策適用家庭約144萬多戶。而實施「外籍家庭幫傭新制」真能減輕上班族的肩上壓力嗎？

根據1111人力銀行「上班族育兒困境暨家庭幫傭需求調查」顯示，家中育有12歲以下的職場父母最常採取的育兒方式，包括配偶照顧63.4%、托嬰中心/幼兒園37%、祖父母/家人協助29.3%以及課後安親班28.4%。不過，調查也進一步指出，在育兒過程面臨的真實困境包括：沒有人手可替換照顧孩子62.1%、經濟開銷大56.7%、孩子生病公司無法臨時請假46.3%、孩子有突發狀況難以即時處理44.6%、父母無法獲得充足休息42.4%，以及沒有人手接送孩子上下課38.2%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，有愈來愈多雙薪家庭正面臨托育資源不足以及薪資漲幅跟不上育兒成本，女性只好被迫在工作與家庭間做出取捨，長期下來不僅企業面臨人才流失，更造成就業市場失衡傾斜。

而以人力仲介發跡的1111人力銀行挾其三十年深耕經驗，策略結盟菲律賓優質大型仲介，推出外傭專區( https://global.1111.com.tw/ )，提供合法、安心、專業的外籍幫傭引進服務，提倡讓家務回歸專業，讓陪伴回歸高品質。自4月13日開放申請日起迄今不到兩周，已經接獲數百通電話詢問，反映出無數家庭的高度育兒需求終於被看見。

針對政府放寬外籍家庭幫傭申請新制政策，調查顯示，有高達64.5%職場上班族表示肯定，認為此一政策效益有助於「減輕父母育兒壓力」61.3%、「讓父母有充足休息時間」51.7%、「改善家庭生活品質」39.2%、「穩定勞動力/降低離職率」34.7%、「解決公托及公幼名額不足問題」26.1%。

莊雨潔補充，聘雇外籍幫傭可分擔照顧孩子、接送與日常家務，讓父母不再陷入長時間高壓狀態，有了後援，比較能準時上下班、減少請假與缺勤，降低因為育兒影響升遷或加薪的風險，即使孩子生病或臨時狀況時，有人可即時接手處理，更能從容應對突發狀況，長期下來父母可獲得充裕休息，排除情緒壓力的累積，因此從人力資源與家庭支持的角度來看，聘請外籍幫傭效益已經跳脫「有人幫忙帶小孩」的刻板印象，對於缺乏長輩支援的雙薪家庭而言，外籍幫傭適時填補階段性育兒的家庭人力缺口。

不過，要提醒的是，費用、語言溝通、文化差異仍是關鍵門檻，若沒有補助或配套制度，多數家庭會處於「想用但用不起」，企業與政府若能提供部分補貼或制度支持，整體效益將會更明顯。想知道更多第一手資訊都在1111外傭專區的申請問答懶人包，還有免費諮詢專線0800-84-1111。