運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

計程車司機可申請最高6千元油價補貼！行政院23日宣布，因應中東戰爭影響，將補貼計程車油價每公升5元、最高6千元補助。另外，遠洋漁船將有用油與靠港補貼，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲，瀝青確認可足量供應到6月底。

每公升折抵5元

行政院23日宣布，在計程車油價補貼部分，補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6千元，每公升折抵5元，並可一路使用至115年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。公路客運部分，將從5月起凍漲3個月票價，國內船舶與航空則會補貼燃油、吸收漲幅。

本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自115年5月20日起至8月31日，使用期限至115年12月31日。

瀝青庫存夠到6月底

針對遠洋漁業，若國內漁船用油超過102年高點（21565元/公秉），每公秉將補助1千元。另外，協助於國外加油之遠洋漁船持續作業，訂定各別申請條件及補助金額，依不同漁業別給予補貼；補貼就近於國外靠港之遠洋漁船，訂定各別申請條件及補助金額，依不同漁業別給予補貼。

民生物資方面，經濟部產發署署長邱求慧指出，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲，與衛福部、農業部就醫療器材與農業包材擴大媒合，已經協助30%廠商媒合成功，而瀝青供應方面，經盤點中油及中塑的瀝青庫存為6.1萬噸，國內需求每月約1.9萬噸，確認足量供應至6月底。

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