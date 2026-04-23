快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院23日宣布，補貼計程車最高6千元油價，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲。（中央社）
行政院23日宣布，補貼計程車最高6千元油價，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲。（中央社）

計程車司機可申請最高6千元油價補貼！行政院23日宣布，因應中東戰爭影響，將補貼計程車油價每公升5元、最高6千元補助。另外，遠洋漁船將有用油與靠港補貼，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲，瀝青確認可足量供應到6月底。

每公升折抵5元

行政院23日宣布，在計程車油價補貼部分，補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6千元，每公升折抵5元，並可一路使用至115年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。公路客運部分，將從5月起凍漲3個月票價，國內船舶與航空則會補貼燃油、吸收漲幅。

本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自115年5月20日起至8月31日，使用期限至115年12月31日。

瀝青庫存夠到6月底

針對遠洋漁業，若國內漁船用油超過102年高點（21565元/公秉），每公秉將補助1千元。另外，協助於國外加油之遠洋漁船持續作業，訂定各別申請條件及補助金額，依不同漁業別給予補貼；補貼就近於國外靠港之遠洋漁船，訂定各別申請條件及補助金額，依不同漁業別給予補貼。

民生物資方面，經濟部產發署署長邱求慧指出，民生用天然氣及桶裝瓦斯5月份維持凍漲，與衛福部、農業部就醫療器材與農業包材擴大媒合，已經協助30%廠商媒合成功，而瀝青供應方面，經盤點中油及中塑的瀝青庫存為6.1萬噸，國內需求每月約1.9萬噸，確認足量供應至6月底。

【更多精采內容，詳見

交通部 中油公司 天然氣

延伸閱讀

政院：5月天然氣、桶裝瓦斯凍漲 計程車油價補貼6千元

緊盯原油輪進口進度 經部：下個月還有4至5艘來台

香港打擊「鬼油」刑責擴及買家 最重罰12萬美元囚1年

高油價效應 電動車熱戰 和泰車指定車款免費升級配備

相關新聞

中國高德地圖掌握台灣紅綠燈倒數「零誤差」！運作原理靠它 數發部擬禁用

日前有網友發現，中國推出的高德地圖針對台灣部分可以顯示紅綠燈的倒數計時秒數，多數情況接近「零誤差」、精準度相當高，讓其他網友相當驚訝，好奇高德地圖的原理為何，但也引來國安疑慮問題，對此數位發展部長林宜敬昨（22）日表示，其功能不是和台灣官方資料串接，一旦有資安上的問題，不排除未來限制公部門使用，引起熱議。

Gemini in Chrome瀏覽器登台！AI內建超強大、5大功能教你玩 跨分頁做圖整合

Google生態圈愈來愈強大！不少人在工作時會搭配瀏覽器尋找資訊，也會結合AI助理讓事半功倍，但現在總是覺得像是切換分頁去詢問AI，再切換回來資訊的這過程相當繁瑣，Google聽見不少網友需求，重新構思Chrome瀏覽器該有的樣貌，正式在台推出Gemini in Chrome瀏覽器，內建Gemini及多項AI功能，聯合新聞網《科技玩家》帶你來玩玩Gemini in Chrome好用之處。

大腦記憶可以優化 專家提五個建議

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】五個小技巧加強記憶力！大腦記憶並非單純取決於智力，而是一種可以透過策略優化的過程。其中，記憶運作分為感官記憶、工作記憶與長期記憶三個階段，而「工作記憶」往往具有高度的局限性。 對此，《ScienceAlert》提出五種實用策略來優化大腦表現，包括減少數位干擾、管理壓力、資訊組塊化、提取練習以及適當休息，可以顯著提升大腦處理與儲存資訊的效率。 排除數位分心 智慧型手機通常被認為是「大腦流失」(Brain Drain) 的來源，即使手機處於靜音或螢幕朝下，只要在視線範圍內就會下意識地監測它，並會消耗大腦記憶所需的能量。因此，當需要高度專注時，應將手機放置在視線範圍外的位置，減少受到數位刺激而分心。

台灣寶可夢中心開賣23款新品！「店員皮卡丘」太Q 日用品必買豪力可達鴨

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周都有新商品！明日周六（4月18日）開賣「如果寶可夢的世界有超市的話」為主題的 「PIKA PIKA MART」系列周邊商品共23款，包含「店員皮卡丘」毛絨玩具、環保袋、迷你收納包、圍裙、購物籃等都超級可愛，網友大讚這種日常設計商品最喜歡、「（商品）終於來台灣了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。