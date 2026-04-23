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半糖飲料也已超標 學者籲更公開資訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

半糖飲料的含糖量比想像中多，無糖飲料配料也有糖！台大公衛系副教授羅宇軒的研究23日發現，1杯7百mL的半糖手搖飲平均總糖量為46.7±15.7克，已經逼近WHO的單日建議攝取糖量50克。此外，55.6%無糖飲料中也因配料或人工甜味劑而驗出糖分。羅宇軒呼籲，政府應強化糖分的精細標示。

人工甜味劑引起發炎

羅宇軒23日於台大公衛的記者會指出，台灣每兩個人就有1人過胖、脂肪肝盛行率36%高於全球平均32%，而精緻糖類攝取過多，恐導致脂肪堆積、容易產生代謝疾病，進而發生胰島素阻抗、食慾增加，因此形成糖尿病與心血管疾病的惡性循環，而國人每周喝含糖飲料平均超過7次，因此希望對手搖飲的糖份有進一步研究。

「55.6%的含糖飲料其實也有糖！」羅宇軒表示，若飲料無糖，但含有濃縮果汁、乳品或配料等，還是會含有糖分。經過採檢後發現，1杯7百mL的半糖手搖飲平均總糖量為46.7±15.7克，已經逼近WHO的單日建議攝取糖量50克。

另外，189件飲料中，有26件驗出人工甜味劑，尤其在果茶類或含配料飲料常見，主要成分是蔗糖素與醋磺內脂鉀。羅宇軒表示，有研究指出人工甜味劑與代謝性疾病與脂肪肝可能有關連，會改變腸道菌相，引起胰島素阻抗與發炎反應，促進脂肪肝形成，因此飲料含人工甜味劑對健康潛在的影響亦不可輕忽。

一年增2百億支出

研究也指出，台灣男性有5.2%透過手搖飲喝的糖量已經超過每天上限、女性是1.9%，而光是手搖飲料的糖，對於第二型糖尿病的貢獻就高達8.6%、心血管疾病3.8%，一年恐增加超過2百億的醫療支出、減少22865.4年的壽命。

「不是說完全不喝珍奶！」台大公衛學院院長鄭守夏強調，政府應該加強手搖飲的糖分標示；台大公衛系教授陳端容指出，青少年容易因為社交、課業壓力與環境容易取得而增加喝含糖飲料的慾望，要特別注意。

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