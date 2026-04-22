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研究：腸道細菌恐增加帕金森氏症風險

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國健康研究指出，帕金森氏症患者與具備遺傳風險的健康個體，其腸道內均存在顯著不同的細菌。（Photo by National Institute of Allergy and Infectious Diseases on Unsplash under C.C License）
英國健康研究指出，帕金森氏症患者與具備遺傳風險的健康個體，其腸道內均存在顯著不同的細菌。（Photo by National Institute of Allergy and Infectious Diseases on Unsplash under C.C License）

帕金森氏症有早期預警信號！英國健康研究指出，帕金森氏症患者與具備遺傳風險的健康個體，其腸道內均存在顯著不同的細菌，這些腸道微生物群的特徵會隨著病情加重而更明顯。專家呼籲，透過飲食調整或藥物改變菌叢生態，未來或許能有效延緩或預防神經退化性疾病。

腸道微生物檢測

衛報》報導，倫敦大學學院研究團隊發現，腸道微生物的變化能識別出罹患帕金森氏症風險較高的人群，有助醫生在患者出現明顯症狀前發現其年齡風險。事實上，在症狀顯現前幾年，患者體內的腸道細菌結構就已發生顯著變化，而這種異常在具備遺傳傾向的人群中更為明顯。

科學家推測，腸道炎症可能促使有害蛋白質透過迷走神經傳遞至大腦，進而損害神經細胞。因此，這項發現不僅為早期篩查提供新的生物標記，也暗示透過改善飲食或調節微生物群，將能預防潛在的帕金森氏症疾病。

大腦疾病預警指標

獨立報》報導，作為帕金森氏症的早期預警指標，患者與健康基因攜帶者的消化道菌叢均展現出明顯差異，這證實了腸道健康與大腦疾病之間的密切聯繫。

如今，這項發現不僅有助於開發風險檢測技術，更為透過飲食或藥物干預的疾病預防開闢新途徑，提供了一個在症狀出現前進行診斷的新契機。

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