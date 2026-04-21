違規多、事故不減反增 罰款應優先改善工程

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「交通違規的罰款應該增加改善交通工程的比例，不要再淪為地方政府小金庫！」民眾黨立委陳清龍、劉書彬21日召開公聽會指出，近來交通違規數量增加，但事故不減反增，交通罰款有75%是地方政府掌握，但現有法規僅有12%用來改善道路安全，他希望能提升到75%，並以工程、教育與執法的順序改善道安。

罰款不應為政府收入

民眾黨立法院黨團21日召開 「交通罰單制度與交通安全改善」公聽會。陳清龍說，罰款有75%給地方政府、24%給裁罰機關、1%繳回國庫，而地方政府的75%中僅有12%要投入交通安全改善，且大多是強調教育與執法，但缺少道路安全的改善，他希望能將12%提升到75%，讓國人交通安全有更大保障。

「交通罰款應該要改善違規行為，不是成為政府財源！」民眾黨立委劉書彬也說，即使近年來引入科技執法，雖然愈來愈多違規行為被抓出，但事故卻沒有減少，且違反「以人為本」的交通安全理念。消基會交通委員會召集人李克聰建議，地方政府道安會報都有專業分工，應明確規範投入工程、教育與執法的比例，他提議分別要40%、30%與20%。

強化交通執法不治本

台灣機車路權促進會理事吳祥瑀強調，地方政府將收到的罰鍰用於加強執法，然後又可以收到更多罰款，只會變成惡性循環，但近來淡江大橋的機車道過窄爭議，顯示工程沒有做好就容易讓民眾違規，若只強化執法就是「治標不治本」，他認為可以比照國道基金，將罰款收入強制投入道路安全改善、養護，讓地方政府也可增加「人本交通」改善工程的財源。

北商財政稅務系教授羅時萬從財稅角度分析說，由於地方政府身為執法者、又是罰款收益者，加上偏重執法而輕忽安全改善，且罰鍰資源未能有效投入交通系統，導致目前罰款增加、傷亡未跟著減少的狀況，恐造成地方傾向繼續強化執法、依賴收入與社會對交通執法信任下降。

與事故改善連動分配

「預防交通事故比較重要！」羅時萬舉例，瑞典是以道路工程與系統設計為核心，英國強調專款專用、美國則規定罰款佔地方收入上限，這些都是希望降低罰款的重要性。他建議可提高提撥工程比例到80%（整體收入6成）、建立專款專用制度、並讓資金分配與事故改善指標進行連動，還有提升資訊公開與社會監督，降低死傷、提升效率與重建民眾信任。

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