藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯絕對不會進入市場！」行政院長卓榮泰21日備詢時，被藍委詢問美國馬鈴薯進口新規定時強調，對毒性的檢疫標準不變、甚至會加嚴，若有發芽、腐爛會整顆丟棄。農業部長陳駿季亦說，農業部、衛福部會層層把關。王鴻薇質疑此規定僅對美國放寬，卓榮泰回應說，也盼我國農產品到其他國家進口條件都放寬。

強力保證食安

行政院長卓榮泰21日前往立法院備詢。國民黨立委王鴻薇詢問說，過往海關對進口馬鈴薯採取的標準，凡驗出單顆發芽即整批退運，但根據台美貿易協定（ART），若馬鈴薯龍葵鹼含量低於200ppm，單顆發芽可能放行進口，剔除腐爛個體，不須整批退運，若民眾非常反對該輸入方式，認為應回到過去比較嚴謹的食安標準，是否沒有辦法變更？

卓榮泰回應說，我方對於美國加工用馬鈴薯輸入的檢疫條件，指的是「加工用」的馬鈴薯，不是把發芽的馬鈴薯拿去加工，這是錯的。另外，政府對於加工用馬鈴薯毒性的檢疫標準不變，且會加嚴；從美方進口到我方時，如果有發芽、腐爛會整顆丟棄，不是只把有毒的部分挖掉，其他則會逐一強化檢驗，「發芽、腐爛、有毒的絕對不會進入市場」。

馬鈴薯要標註產地？

「這個規定只有對美國放寬嗎？」王鴻薇不滿質疑，我國可檢驗龍葵鹼的檢疫所只有2家，且檢驗流程需要5到7天，若照流程走整批馬鈴薯早就都發芽了，另外，相關規定是否僅對美國開放？我國還有從加拿大與歐洲進口馬鈴薯，其他地區會比照辦理嗎？若只有美國，未來馬鈴薯是否也要標註產地？

卓榮泰回應說，我國是仿照日本高標準，而對每放寬是希望我國其他農產品出口時也不要被刁難。但王鴻薇不滿說，如今連ART是否生效都還有疑慮，還開大門放寬美國「加工用」馬鈴薯進口限制，但卓榮泰反駁說，進口用加工馬鈴薯會每顆檢查。

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