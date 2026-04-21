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30歲以上民眾讀大學 逐年修課可獲學位

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

30歲後的民眾若參加教育部進修計畫，符合資格者可獲大學學位！教育部推出3項終身學習措施，包括「30+大學」試辦計畫、5月起可上網登記5.4萬張「終身學習券」與優化「終身學習資源平台」，盼鼓勵30歲以上成人在大專院校修習學程、參觀博物館，若逐年修滿128學分、符合畢業資格，更可獲得學士學位。

38校擴大至60校

教育部21日宣布3大鼓勵終身學習措施：「30+大學」試辦計畫、「終身學習券」與「終身學習資源平台」。「30+大學」盼鼓勵30歲以上民眾持續進修、培養第二專長，若學生修畢學程所有學分可獲學程證書，逐年修滿該系128學分，且符合學校畢業資格者，更可獲得學士學位，目前有60個大專院校（去年38所）、164個學程可申請。

另外，將發放5.4萬張「終身學習券」（3.6萬張新生券1500元、1.8萬張舊生券1千元）與2萬張「館所通行票」，6歲以上、具有我國國籍與身分證者，5月起可到終身學習資源平台的「終身學習券」登記抽取票券，5月22日會公布抽籤結果。抽中者可適用社區大學、樂齡大學外，增加空中大學、30+大學為使用場域。

團體票有購票優惠

「館所通行票」比去年多3倍，且增加6間文化部所屬文化館所，抽中者個人可免費入場，另可在教育部5大收費科學類博物館與文化部國立台灣史前文化博物館，攜伴前行享有團體票購票優惠，每人每次限購6張；優化「終身學習資源平台」部分，則是導入生成式AI技術整合，更方便民眾查詢，同時推薦合適的課程與進修管道。

有媒體詢問，若長者數位能力有所落差、不會使用手機，該如何加入終身學習平台？教育部終身學習司司長梁學政回應說，社會大學或是樂齡中心會有助教，可協助長輩適應。

另外，「館所通行票」目前只有入場優惠，外界希望擴大應用，科教館館長劉火欽表示，科教館內的課程可憑通行票享有優惠。

【更多精采內容，詳見

教育部

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