大腦記憶可以優化 專家提五個建議

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】五個小技巧加強記憶力！大腦記憶並非單純取決於智力，而是一種可以透過策略優化的過程。其中，記憶運作分為感官記憶、工作記憶與長期記憶三個階段，而「工作記憶」往往具有高度的局限性。

對此，《ScienceAlert》提出五種實用策略來優化大腦表現，包括減少數位干擾、管理壓力、資訊組塊化、提取練習以及適當休息，可以顯著提升大腦處理與儲存資訊的效率。

排除數位分心

智慧型手機通常被認為是「大腦流失」(Brain Drain) 的來源，即使手機處於靜音或螢幕朝下，只要在視線範圍內就會下意識地監測它，並會消耗大腦記憶所需的能量。因此，當需要高度專注時，應將手機放置在視線範圍外的位置，減少受到數位刺激而分心。

緩解心理焦慮

生活中的壓力與雜念容易佔用工作記憶的空間，從而降低學習效率，尤其當人們處於焦慮中，大腦的一部分資源已被這些念頭所佔據。因此，透過鼻子深吸氣，接著進行第二次短吸氣，最後由口緩緩呼氣，這項稱為「循環嘆息法」(Cyclic Sighing) 的呼吸節奏，只需持續五分鐘便能緩和神經系統，增加大腦記憶力。

資訊組塊化

資訊組塊化是將大量資訊重新組合為有意義單位的過程，並能有效擴張工作記憶的大腦容量。例如：將一長串數字拆解成不同組別的電話號碼，或在簡報中將多個案例歸納為3到4個核心主題。

對此，透過資訊分段將形成不同區塊的集合，以減少大腦的認知負荷。

資訊檢索練習

根據德國心理學家艾賓浩斯 (Hermann Ebbinghaus) 的「遺忘曲線」，人類在學習後30分鐘內會遺忘約一半的資訊。因此，包括使用卡片聯想、回答練習題，以及在不看筆記的情況下講解內容，都能刺激大腦運作和回顧，而每一次成功的資訊檢索將建立新的關聯與提示，最終強化記憶路徑。

應適度休息

過往研究證實，將學習時間分散化相較集中式苦讀更有效率，因此，在複習期間預留總剩餘時間的10%到20%作為休息空檔，透過間隔時間調整遺忘曲線，使資訊在長期記憶中更加穩固。例如：若距離考試或演講還有五天，應在期間安排半天至一天的完全休息時間，讓大腦認知達到最佳表現。

【更多精采內容，詳見 】