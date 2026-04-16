學者論戰時兵推 關注支付系統、危機溝通

兵推不只是戰爭部隊如何因應共軍，還要設想戰時金融、支付系統等狀況。政大國關中心等智庫16日舉行「政經軍心情勢推演」活動。學者陳松興呼籲政府請公股銀行作為戰時現金流的保證者；金融專家盧正昕則建議能源、醫療、用水等韌性方案；學者李桐豪盼政府能強化危機溝通。

戰時確保現金流

政大國關中心、國民黨立委陳永康等16日主辦2026 TTX政經軍心情勢推演「強權博弈對台灣經濟之挑戰」論壇暨記者會，邀請多位學者專家針對中共灰色軍事威脅、全民防衛、能源安全、產業競爭力與經濟韌性等議題進行兵推。

文化國發所兼任副教授陳松興分析，愈到極端狀況時，支付系統是關鍵，需要備案再備案，雖然台灣民眾仍偏好使用現金，但也有電子支付、悠遊卡與信用卡，但在緊急時刻需要有銀行承擔提供民眾現金流、穩定民心的功能。他建議由財政部旗下的公股銀行承擔戰時提供現金的責任。

強化降水保存與教育

前永豐金執行長盧正昕則說，產業競爭力與經濟韌性愈來愈重要，尤其台灣從M型化經濟（貧富差距極端）到現在還有K型經濟（僅特定產業受惠），一般民眾與中產階級缺少政府的社會協助，他希望政府可以儘速盤點國內的能源、水、電力、通訊、運輸、健保與個人安全的韌性方案。

「穩定電力不會自己跑出來！」盧正昕也呼籲政府要儘速重啟核電。他說，台灣降雨多但水留不住，除了要試著興建水壩外，都市也要強化排水與保存；高齡化的醫療議題會愈來愈重要，但如今護士人力依舊短缺；大學教育要更「重質不重量」，並設法鼓勵將創新方案實際運用。

不可能永遠補貼油價

政大金融系兼任教授李桐豪表示，以這次中東石油危機為例，政府應該跟民眾說，補貼不可能是永遠的，最終還是要回到市場機制，但政府會設法穩定各種狀況，讓民眾可以有更多信心。他強調，政府需要建立新的機制或組織，強化危機溝通。

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