王建煊為愛妻出新書 蘇老師才德婦人無誤

不讓王建煊院長專美於前，他失智的愛妻蘇法昭也出新書了！前監察院長王建煊為妻子蘇法昭老師出版新書《才德婦人何處尋？》。全書分四部，首部由王建煊親筆書寫，記述蘇老師作為靈魂伴侶，無私奉獻、共捐鉅資行善；其餘三部皆為蘇老師所作，收錄她68篇專欄文章、家族回憶與晚年書畫，展現她深厚素養與才華。

歎未鼓勵蘇老師創作

前監察院長王建煊近日將為妻子出版新書《才德婦人何處尋？》，書內收錄了王建煊牽手蘇法昭老師的多篇文章。王建煊在序中提到，蘇法昭是成大中文系第一名畢業的才女，2003年9月寫了4萬字的長文《他永遠是我心中的偶像》，描寫父親對她的言教與身教，其中的父女情令人相當感動。

「現在雖將長文出版，但我心中有許多虧欠！」王建煊歎說，蘇法昭老師曾應《中華日報》之邀寫專欄文章，每篇約8到9百字、頗有文采，論理與文字皆一等一，但當時他對此卻沒有多關注，更談不上鼓勵創作，若當初有多加鼓勵，說不定蘇法昭已經成為名作家、造福社會，讓他自覺虧欠蘇法昭與社會。

懷念也很美麗的

王建煊強調，如今蘇法昭已失智6年，再讓她提筆為文已不可得，如今藉由她描寫父親的文章《他永遠是我心中的偶像》，還有在中華日報的專欄、蘇老師學國畫的心得《獻曝》，以及他寫的《才德婦人何處尋？》一文共同彙集成冊。他說，雖然蘇已失智多年，再談她多才德兼備也只是徒增懷念，但「懷念也是很美麗的！」

書中收集許多跨越時代的照片，紀錄王建煊與蘇法昭在各地行善，王建煊過去出任公職、參選台北縣長，特別收錄不少蘇法昭老師溫柔婉約、氣質逼人、從小到大的生活照、與父母的合照，以及親手繪製的國畫作品。

母親身教印象深刻

蘇老師對於父母相當孝順，除了為父親而寫的《他永遠是我心中的偶像》外，還有寫給母親的《巧手匠心的母親》，記錄母親從與父親訂婚、承接操辦家務的重擔。雖然母親並未受過正式教育，卻耐心教她讀洋裁書、學習基本剪裁法與翻閱報章雜誌、訓練做家事等，雖然母親管教較嚴，但都是希望她可以更好。

本書由宇宙光全人關懷機構出版，每本售價5百元。

【更多精采內容，詳見 】