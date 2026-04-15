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認知衰退就要去驗 失智可以早期預防

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「透過早期篩檢、平時多蔬果與豆類的飲食，還有結合有氧運動與阻力訓練，可全面預防失智！」雙和醫院15日舉行失智症衛教記者會，強調不只出現輕度認知障礙，若主觀認為自己可能認知衰退，就可以到醫院檢查。另外，平常透過彩紅飲食、增加優質蛋白質攝取，結合有氧與阻力訓練，可更全面預防失智症。

早期檢驗更進步

北醫醫學院院長胡朝榮表示，全台65歲以上長者失智盛行率高達7.99%，15年後的失智人口預計會從35萬人倍增到68萬人（9.95%），一般認為「輕微認知功能障礙」（MCI）是失智治療黃金期，但其實只要有「主觀認脂衰退（SCI）」就是自己覺得有衰退，但認知測驗仍正常的狀況，就可以進行檢驗。

「透過抽血、腦脊髓液分析、MRI腦齡評估與正子攝影，可強化早期發現失智症！」雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，若有情緒改變、語言困難、熟悉事務卡關，甚至是走路的步態改變，就可以先到醫院進行上述生物指標的檢驗。後續還可透過藥物、專業復健與營養生活補助介入，還有跨科別的失智症專責病房，延緩失智症與降低失智照護負擔。

彩紅飲食、攝取豆類

雙和醫院復健醫學部醫師葉天忻表示，類黃酮類飲食有助降低失智風險，例如柑橘、彩椒與芹菜，可以降低腦內類蛋白堆積；且預防失智飲食從胎兒還在媽媽肚子中就開始影響，不過「永遠不嫌晚」，若能及早調整到健康飲食型態，也可緩解失智風險，其中每天增加3份豆類可降低38%風險、海鮮貝類32%、去皮白肉14%。

「要避免加工肉類與帶皮家禽！」葉天忻強調，有氧運動可以提升心肺功能、增加粒線體功能、促進神經新生，而阻力訓練可刺激激素分泌、抗發炎，同時進行兩項訓練、每周累積30分鐘高強度運動（最大心率85%），研究證實可有效降低失智風險。現場醫生們也跳起強化認知操，一邊原地踏步、同時計算數學，畫面非常有趣。

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