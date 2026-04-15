我天然氣法定存量僅11天 綠委盼能增加

】「日本21天、南韓52天，台灣天然氣法定存量僅11天並不夠！」綠委羅美玲15日質詢時表示，中東戰爭讓天然氣供應面臨風險，政府應該增加天然氣法定存量；對此，經濟部主秘莊銘池回應，要看天然氣接收站興建狀況，2027年預計會增加到14天。藍委黃建賓則詢問油價是否會轉嫁給消費者？莊回應說，會增資與撥補中油。

存量遠低日韓

立法院外交及國防委員會15日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」。民進黨立委羅美玲表示，我國石油安全存量超過90天、煤炭30天以上，但天然氣僅約11天，即使政府規劃在2027年提升至14天，與韓國（約52天）、日本（約21天）相比，仍有明顯落差。

經濟部主秘莊銘池回應，天然氣儲存受限於接收站與相關儲存量能，現階段採逐步提升策略，並透過與鄰近國家的調度機制來補強。但在區域衝突與航運風險升高的情境下，這樣的安全水位是否足夠，政府仍必須審慎評估；另外，天然氣接收站與儲存設施的興建，也需要穩定的預算挹注，才能加速推動。

國際油價漲破70%

羅美玲另外關注中東戰爭對半導體產業的影響，尤其中東也是關鍵原料如氦氣、溴的重要來源是否有短缺？莊銘池表示，氦氣可透過回收再利用與轉向其他國家進口因應；溴與硫磺雖有部分仰賴中東，但也已在協助業者尋找替代來源，目前供應仍屬穩定。

「近來油氣採購成本由誰負擔？是否會轉嫁到民眾？」國民黨立委黃建賓詢問，政府目前透過提前調貨、亞鄰國家相互援助與滿足現貨等3個措施採購天然氣，但目前天然氣採購價格不便宜，多出來的採購成本誰負擔？莊銘池表示，2月底戰爭爆發以來，布蘭特原油已上漲71%、杜拜原油77%，加上運費與保險費上漲，價格會比過去長約還要高。

協調台塑減少外銷

莊銘池說，國內油價目前上漲17%、中油已經吸收107億，未來會透過預算撥補、增資等方式減輕中油財政壓力。黃建賓另詢問：「會補貼台塑嗎？」莊銘池回應說，目前是協調台塑減少外銷、穩定國內需求為主，但其實中油也尚未進行預算補貼與增資的動作，之後會進行討論。

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