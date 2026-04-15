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肝臟代謝的沉默威脅 脂肪肝病恐達20億人

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

全球「代謝性脂肪肝病」病例激增！這種疾病主要由肥胖、高血糖及缺乏運動的代謝問題所引發，且往往因初期缺乏明顯症狀而被視為沉默威脅，恐發展成肝硬化或癌症等嚴重併發症。未來，各國政府需加強早期篩檢與公共衛生干預，並提醒大眾透過飲食與減重進行預防。

代謝性脂肪肝病

衛報》報導，全球代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MASLD) 的患者人數正急劇增加，預計到2050年將影響近20億人。根據最新的研究數據，這項疾病的激增主要源於肥胖率上升、高血糖以及人口老化等全球性問題，包括北非和中東在內的特定地區，MASLD的發病率相較其他地區明顯更高。

對此，儘管醫療進步有助於延緩病情的惡化，但由於該病在初期通常缺乏明顯症狀，許多患者並未意識到自身健康已受威脅。專家強調，各國政府應將此視為公共衛生優先事項，透過推廣健康生活方式與早期預防措施，有助降低未來發生肝硬化或癌症的風險。

公衛政策早期預防

NDTV》報導，目前全球約有13億人患有MASLD，這種疾病主要由肥胖、二型糖尿病及久坐不動的生活方式所驅動，且往往在早期沒有明顯症狀，若未能及時透過改善飲食與增加運動進行干預，有可能發展成肝硬化或癌症等嚴重併發症。

未來，各國政府必須加強早期篩查與公共衛生政策，以應對這場日益嚴重的代謝性疾病流行。專家警告，解決MASLD不僅關乎肝臟健康，更是應對全球代謝疾病流行病的核心。

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