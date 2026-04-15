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性平課程該教什麼？ 團體鬆緊意見分歧

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「《性平法》應該聚焦平等、反歧視與處理性別案件！」立法院15日《性平法》公聽會上，國教盟代表張文昌呼籲政府區別「性教育」與「性別教育」，並將爭議案件分級處理，降低教職員負擔。台灣同志諮詢熱線代表彭治鏐則說，60.6% LGBTQ+學生曾因性別氣質遭到騷擾攻擊，學校在性平教育亦應納入多元性別課程。

立法院教文委員會15日由民進黨立委伍麗華主辦「《性別平等教育法》（性平法）修法—校園性別事件、情感糾紛案件及情感教育展望與檢討」公聽會，討論性別事件調查處理、性平教育課程、保障弱勢學生、輔導與通報機制，以及被害人照顧等敏感議題。

性健康知識未提升

國教盟常務理事張文昌表示，國教盟支持反歧視、反霸凌、保障人格尊嚴，但《性平法》不應該無限擴張，將所有青少年性健康、情感關係、數位風險與校園摩擦等問題一律含括在內，除了《性平法》原本任務範圍（平等、反歧視與處理性別案件），其餘如性健康、情感能力與心理諮商，應該由獨立的專業課程與跨部會合作來承接。

「性與性別不該混為一談！」張文昌表示，性別平等教育是反歧視、反霸凌與尊重差異，性教育或性健康教育是身體界線、避孕與風險辨識，而情感教育是關係建立、情緒調節與尊重他人。若定義模糊恐導致課程目標失焦，學生在實質的性健康知識與情感能力並未顯著提升，親密關係暴力案件也未因法律擴張而下降。

爭議案件分級處理

另外，《性平法》同時處理「課程與個案」、「教育與懲處」，恐導致行政與輔導人員專業被壓縮；現行法制下，許多輕度爭議案件，因為通報責任壓力被送入高密度的調查程序，教職員擔心責任而乾脆全部通報，不只耗費大量資源調查，還讓教師為了避嫌減少與學生互動，反而降低對學生的支持作用。

「爭議案件應該分級分流！」張文昌建議，應該以輕度、中度與重度區分調查層級，釐清「性別平等教育」、「性教育」等專業，同時建立師資培育與認證制度，不應該全部塞入《性平法》中。

校園對同志敵意深

但台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，目前仍有46.9%LGBTQ+學生在校園內感覺不安全，超過61.9% LGBTQ+學生聽過教職員發表恐同言論、60.6% LGBTQ+學生曾因性別氣質遭到騷擾攻擊，遭遇騷擾的LGBTQ+學生僅有44%向教職員求助，51.5%跨性別學生因感覺不安全而「避免去廁所」。

「國中小到高中的課程大多侷限在身體界線、性騷防治與身體發育！」彭治鏐強調，但多元性別與全面性教育等主題因易受反彈並不常見，建議未來教材要納入，並明確表態支持學校在教學中納入同志議題；另外，也應該因應不同體質與規模的學校給予不同標準，敦促修改有敵意的校規，而在校園性別事件上，應成立第三方調查機構。

【更多精采內容，詳見

民進黨 立法院 伍麗華

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