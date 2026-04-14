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永久化學物質有害兒童發育 氣喘、骨折風險大

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】永久化學物質 (PFAS) 危害兒童發育！兒童健康發展研究指出，若母親在懷孕期間暴露於高濃度PFAS飲用水污染中，其子女日後患有氣喘的風險會增加，而長期接觸環境中的PFAS，也可能削弱兒童的骨骼密度。專家強調，減少發育階段的化學暴露，對於維持骨骼健康與免疫系統發育至關重要。

PFAS增加氣喘風險

獨立報》報導，瑞典一項針對永久化學物質 (PFAS) 的長期研究顯示，孕婦若攝取受嚴重污染的飲用水，其子女患有氣喘的風險將顯著增加。對此，研究團隊追蹤了數萬名孩童健康數據，並發現這種關聯僅存在於極高濃度的暴露環境下，而這類污染通常源自於軍事基地使用的滅火泡沫。

由於PFAS在自然界與人體內難以分解，長期以來被認為會對免疫系統造成負面影響，儘管尚無法證實低劑量暴露是否具備同樣的致病風險，但環境污染確實對兒童健康有潛在威脅。專家呼籲，各國政府應更重視水源監測與相關化學品的嚴格管制。

PFAS危害骨骼健康

ScienceAlert》報導，PFAS也會影響兒童的骨骼健康，增加未來患上骨折或骨質疏鬆症的風險。對此，研究人員追蹤數百名孩童的健康數據，發現血液中特定化學物質濃度較高者，其骨骼強度明顯較弱，且此現象在女性青少年身上尤為顯著。

雖然目前僅為觀察性研究，但結果顯示這些物質可能透過干擾維生素D來影響發育。未來，政府應加強監管並減少水質污染，以保護大眾從幼年時期的長期健康。

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氣喘 瑞典 河川汙染

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