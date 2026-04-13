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癌細胞轉移新路徑找到了 國衛院發現關鍵蛋白質促開發新藥

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】癌細胞轉移背後，一種名為MYADM的跨膜蛋白質扮演重要角色！國衛院最新研究發現，這種蛋白質會被癌細胞利用來激活RhoA訊息傳導路徑，促使癌細胞模仿白血球進行「類阿米巴式遷移」，進而大幅提升癌症的侵襲力與轉移成功率。學者查岱龍盼藉此研究開發新型標靶藥物或中和抗體，降低癌症轉移機率。

增加成功轉移機率

國衛院癌症研究所所長查岱龍13日於記者會表示，癌細胞轉移是導致癌症病患死亡的主要原因，超過90%的癌症死亡案例歸因於癌細胞擴散至遠端器官。研究團隊發現，在正常狀況下，白血球會利用類阿米巴式遷移，透過細胞膜產生球狀突起來適應複雜且緊密的組織環境並高效移動，而癌細胞會「借用」這種機制。

查岱龍指出，癌細胞藉由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放並轉化為活性狀態，不僅驅動了細胞膜突起的產生，同時賦予癌細胞「抗失巢凋亡」的能力，讓癌細胞在循環系統中存活更久，增加成功轉移的機率。

臨床檢體分析也證實，MYADM的高表現與乳癌、腎癌、肺癌、淋巴癌等多種癌症的術後復發率高及病患存活率低有顯著相關。

發展更精準治療方式

另外，實驗證實，抑制癌細胞中的MYADM會觸發癌細胞凋亡訊號，但卻不會對正常單核球細胞造成同樣的傷害，相較於直接抑制RhoA可能帶來的副作用，針對MYADM的標靶策略展現出高度的癌細胞特異性，可望發展出治療更精準、副作用更少的對策。

「MYADM可作為臨床預後與精準藥物的重要指標！」查岱龍表示，這項發現不僅揭露了癌症轉移的新路徑，也為臨床治療帶來了新策略。若針對MYADM開發新型標靶藥物或中和抗體，將有望阻斷癌細胞的「逃生路徑」，減少癌症轉移的發生。

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