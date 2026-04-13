快訊

印度移工掀論戰！台印混血男星發聲反歧視 反遭網友出征

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

4月13日-4月19日唐綺陽星座運勢週報：天秤感情略感停滯 水瓶人生轉折點

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。本報系資料照／記者林士傑攝影
唐綺陽。本報系資料照／記者林士傑攝影

唐綺陽星座運勢週報4/13-4/19】

星象影響：水星進牡羊、六星牡羊、火土合相、金天合相

本週三水星進牡羊，人際間的溝通表達更顯直接，聚焦思考自身定位、以自己為出發點，年輕人相關議題受關注，有家庭者需多留意孩子的狀況。六星進牡羊，凸顯衝突與戰爭等能量。火土合相牡羊座，許多事有不得不做的壓力，在周遭環境及安全上應多加謹慎。金天合相，眾人在感情與金錢的表現出現變化，帶有不按牌理出牌的特性。

12星座個別影響：

牡羊：發展穩定但需補強弱點，感情爭執中仍受寵

處女：工作忙碌需多注意健康，感情要避免想太多

天秤：環境影響許多事情卡關，感情略感停滯需突破

雙魚：工作易急躁導致犯錯，戶外活動有助感情機會

巨蟹：工作繁忙需多展現專業，感情務實體貼更加分

獅子：事業分身乏術面臨抉擇，感情有二選一局面

魔羯：事業進階與生活兩頭忙，感情相處應柔軟以對

水瓶：人生轉折點宜多表達，感情忽冷忽熱要多觀察

金牛：新計畫展開順利推進，感情更利於找新對象

雙子：工作穩定且有貴人運，感情透過長輩帶來機會

天蠍：財運強適合理財爭取資源，感情順利穩定互動好

射手：事業有女性貴人給助力，感情展現個性更受歡迎

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 星座運勢

延伸閱讀

星座理財／巨蟹座 人脈帶財

4月中旬起桃花開兩波！「4星座」愛情、財運雙收 運勢逐漸升溫

拒絕戀愛腦！3星座不被愛沖昏頭...處女觀察很久、他一個人更快樂

4月6日-4月12日唐綺陽星座運勢週報：天秤遇勁敵型貴人 雙魚慎防爛桃花

相關新聞

0413-0419「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整週都在線」：厚積薄發

進入四月中旬，春天的腳步越來越穩，大環境的賺錢機會也跟著活絡起來！這週的財富氣流非常特別，只要抓對方向，不管是在辦公室裡打拚的上班族，還是在外奔波的自由工作者，都有機會迎來一波收入成長的小高峰。想知道自己這幾天是不是擁有一手好牌、能順利把努力轉換成實質收入嗎？快來看看本週最新的吸金排行榜，把握機會讓自己的荷包也跟著開心微笑，迎接滿滿的豐收！

4月13日-4月19日唐綺陽星座運勢週報：天秤感情略感停滯 水瓶人生轉折點

本週三水星進牡羊，人際間的溝通表達更顯直接，聚焦思考自身定位、以自己為出發點，年輕人相關議題受關注，有家庭者需多留意孩子的狀況。六星進牡羊，凸顯衝突與戰爭等能量。火土合相牡羊座，許多事有不得不做的壓力，在周遭環境及安全上應多加謹慎。金天合相，眾人在感情與金錢的表現出現變化，帶有不按牌理出牌的特性。

台灣寶可夢中心開賣23款新品！桌遊必搶「土王挑戰」疊疊樂 謎擬Ｑ手巾可愛

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周新貨上架！明日周六（4月11日）開賣2大類商品共23樣，主要以桌遊商品和毛巾新商品為主，包含百變怪拼圖、「土王挑戰」疊疊樂、謎擬Ｑ的雪尼爾手巾等，讓網友直呼「可愛瘋了」、「拼圖我喜歡」、「土王會被搶爆」。

三星平板悄漲5千！他驚「上周貴1000昨日再貴3500」星粉曝：改買iPad嗎

因2026年AI需求爆發，導致記憶體與硬碟產能不足，市場價格出現超誇張的漲幅，更有品牌產品悄悄漲價。一名網友日前想購買三星平板Galaxy Tab S11，從2025年9月開賣至今，在最近價格竟然漲了5000元，讓他直呼真的是因為記憶體的關係，「真的要開始漲了嗎」，引起熱議。

底片相機、CD、DVD大流行 Z世代為什麼吹起復古風 嚮往「類比」生活？

從底片相機、CD、DVD、黑膠唱片、實體手錶、實體鬧鐘到蘋果隨身聽iPod、任天堂掌機NDS、Sony主機PlayStation1和2，Alpha世代和Z世代為什麼對復古老科技展現出濃厚興趣？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。