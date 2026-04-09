阻止強迫勞動 雇主、仲介不得扣留身分證

雇主與仲介雇用勞工（或移工）時，不得扣留勞工身分證件，最高恐罰30萬！因應巨大集團曾遭美國因對移工強制勞動，因此被禁止對美進口產品，勞動部9日提出《就業服務法》，雇主雇用勞工不得扣押身分證件，違法最高罰30萬；仲介也不得扣留證件、侵占財物或收取保證金，違法最重恐廢止設立許可。

不能代保管身分證

由於台灣知名自行車製造商巨大集團曾傳出違反美國強迫勞動規定，因此遭禁止巨大台灣廠產品進口到美國，勞動部9日提出《就業服務法》修法，勞動部官員表示，本次修法明定雇主於招募或僱用時，不得有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物等情事。

另外，私立就業服務機構及其從業人員於招募、僱用或從事就業服務業務時，不得有留置求職人或勞工身分證明相關文件、侵占財物或收取保證金（不分名目）等情事。因此，修法後，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件。

符合國際勞動標準

若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可。

記者詢問，此次修法是因為「台美對等貿易協定」（ART）與301條款的要求嗎？勞動部次長陳明文回應說，不只美方，聯合國、歐盟與國際勞工組織都有與時俱進的需求，且接軌國際勞權也是企業進入國際市場的標準配備，而過去《就業服務法》雖有規定不得違反勞工意識留置身分文件，但實務上仍發生很多爭議，因此盼修法以明確禁止相關行為。

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