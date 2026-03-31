月世界邊坡變垃圾山起訴15人 沒收不法所得逾6500萬

高雄月世界風景區山坡地邊坡去年11月期間陸續遭棄置垃圾並發出惡臭，環檢警共同查獲高雄市岡山區侑○環保科技有限公司以合法廢棄物清除業者身分從事任意棄置行為，橋頭地檢署偵查終結共起訴15人，其中4人羈押禁見中，聲請沒收本案犯罪所得包含節省垃圾處理費用4665萬餘元及垃圾清除費用1883萬元。

環境部環境管理署表示，案發後深入追查發現侑○公司為高雄市合格廢棄物清除業者，因尚有積欠焚化廠垃圾處理費，導致其可進焚化廠的配額不足，為謀求非法處理垃圾的利益，侑○公司負責人李氏父子2人向不知情的地主租賃廠房並約定僅供倉儲使用，再將廠房提供給外縣市同為廢棄物清除業的勗○實業有限公司及貿○股份有限公司堆置垃圾並依重量收取費用。

環管署指出，因民眾反映堆置垃圾的廠房散發惡臭，李氏父子為規避環保機關稽查，找人勘查郊區地形，發現月世界風景區入夜後部分山谷產業道路人跡罕至，故選定為傾倒地點，且為了避免遭人發現，前往非法傾倒廢棄物時還另由1人駕駛小轎車把風，再以大貨車多趟次密集將垃圾傾倒在月世界風景區的山坡地邊坡，造成上百噸的垃圾山瀑布，嚴重影響當地景觀及環境品質。後經早起民眾通報後，由環檢警調通力合作，循線破獲本案不肖業者，依法嚴懲違法行為。