韓國瑜接見僑胞子女 鼓勵多學習中華文化

「很多僑胞的後代不了解台灣與中華文化，盼救國團多協助推廣！」立法院長韓國瑜26日接見救國團時回憶說，在大學唯二有機會出國就是因為救國團的交流活動，救國團長期扮演培養青年的重要角色，近年來卻因為執政黨的針對面臨許多挑戰。他鼓勵救國團，未來能讓海外僑胞後代多學習中華文化、認識台灣。

立法院長韓國瑜26日接見由救國團主任葛永光帶領的「中華民國各界慶祝115年青年節籌備委員會」，現場也有多位青年委員出席，韓國瑜也很親切的跟他們一一握手並交換名片。

勉救國團辦交流活動

韓國瑜回憶說，大學唯一有機會出國就是因為救國團，第一次是去沙烏地阿拉伯，當時有好幾百人搶7個名額，他很幸運能夠選上，他笑說：「當時還不知道頭跟手不能申出飛機窗外」；第二次則是訪問日本，因此他很感謝救國團，舉辦許多活動協助，培養很多年輕人。

「但救國團近年來也面臨很多挑戰！」韓國瑜表示，包括執政黨的態度、社會觀感等，但立法院也有很多立委願意協助救國團排除難關。

最後他建議，許多海外僑胞的子女、甚至是孫子女，對於中華文化缺乏認識，且不了解台灣，他勉勵葛永光未來強化海外僑胞後代的交流活動，讓他們來台灣體驗中華文化。

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