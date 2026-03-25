幸福感從何而來？ 人際關係創造熱情活力

每天都要實踐幸福人生！哈佛大學長達88年的幸福感研究指出，良好的人際關係對健康的預測力遠勝於財富或名聲，因此與家人、朋友及社群建立深層的情感連結至關重要。此外，全心投入熱情中並與他人維持溫暖互動，將創造出充滿活力與生命力的人生體驗。

人際關係幸福感

《ScienceAlert》報導，哈佛大學針對幸福生活的長期研究指出，擁有穩定且深厚社交連結的人，在邁入老年時往往展現出更強的抗壓性與身體康復能力，而孤獨感被證實是危害生命品質的主要風險因素，並可能加速大腦與身體的衰老。

據報導，這是全球目前針對人類幸福感進行最久的科學觀察。1938年，哈佛大學研究團隊比較兩群不同社會階層的年輕白人男性生活，隨後增加包括女性和兒童等數百名參與者，延續至今仍不斷尋找幸福生活的祕訣。

如今，這項長達88年的成人發展追蹤研究發現，決定健康與長壽的關鍵並非財富或名聲，而是人際關係的品質。儘管該研究早期受限於參與者背景的單一性，但它為如何建立更有意義的人生提供寶貴的科學數據。

生命中的熱情活力

除了擁有良好的社交關係，追求個人快樂與熱情也能帶來幸福感。《衛報》指出，透過投入真正令人著迷的活動，人們能自然地擺脫數位干擾與負面習慣，並在充滿變動的世界中找回主動權。

因此，生活不應是為了等待「準備好」的那一天，而是要珍惜有限的時光，完成那些讓生命感到新鮮的事。另外，追求內心的喜悅不僅對個人身心有益，更能創造出充滿活力與生命力的人生體驗。

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