研究：睡眠運動多一點 可維護心血管健康

生活習慣維護心血管健康！一項跨國健康研究指出，每天僅需增加11分鐘睡眠、5分鐘中強度運動以及多攝取50克蔬菜，即可減少約10%的心臟病與中風風險。專家呼籲，人們從日常生活方式做起，透過簡單行為調整足以有效守護身心健康。

維持健康生活方式

《衛報》報導，澳洲、智利和巴西科學家分析生物樣本庫中超過53000名英國中年人的健康數據，發現每天只需多睡11分鐘、增加5分鐘的快走以及多攝取50克的蔬菜，不僅能顯著提升心血管健康，更能降低約10%的心臟病與中風風險。

雪梨大學研究員科梅爾表示，生活中將一些小習慣結合調整，將對心血管健康帶來意想不到的正面影響，而相較於大幅度的生活轉變，這種小規模且多方面的改變更具可持續性與實踐性。

對此，這項研究關鍵在於追求一種能夠長期維持的健康生活方式，不僅更容易達成也更能帶來實際效益。專家呼籲，人們從日常生活方式做起，透過簡單行為調整守護身心健康。

健康習慣數位工具

《哈芬登郵報》報導，這項研究結合飲食的自我報告紀錄，以及檢測穿戴式裝置的睡眠和運動數據，並將健康分數與參與者的心臟病發作率進行比較。結果顯示，生活上的微小改變將有效提升身體健康。

如今，研究團隊正計畫開發數位工具，並協助人們將簡單習慣融入生活中，以克服改善健康的日常障礙，希望積少成多可以成為延年益壽的重要關鍵。

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