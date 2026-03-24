AI追蹤睡眠腦波 腦年齡恐增加失智風險

AI也能判斷老化速度！美國醫療機構利用人工智慧分析睡眠腦波圖發現，當大腦的生理年齡超過實際年齡時，個人罹患失智症的風險會顯著增加。對此，人工智慧工具不僅能補足傳統醫療檢查的盲點，更為早期干預與個人化治療提供新的科學依據。

睡眠腦波與失智症

《每日科技》報導，加州大學舊金山分校與貝斯以色列女執事醫療中心利用人工智慧分析睡眠腦波，並透過機器學習模型檢測腦部年齡，以評估罹患失智症的可能性。結果發現，當大腦的生理年齡超過實際年齡時，個人罹患失智症的風險會顯著增加。

研究顯示，當大腦生理年齡顯著高於實際年齡時，失智症風險會增加近40%。相較之下，腦年齡看起來比實際年齡年輕的人，風險則較低。對此，這項技術專注於深眠波與睡眠紡錘波等細微特徵，並能更精準反映大腦的衰老狀況。

如今，這項發現不僅揭示睡眠品質與認知健康的深層聯繫，有助於未來透過穿戴式裝置進行非侵入性疾病的早期預警。未來，透過改善生活型態與控管睡眠障礙，或許能有效延緩大腦的老化進程。

MRI腦部掃描

《今日醫療》報導，麻省總醫院布萊根醫院也利用人工智慧模型分析大量的MRI腦部掃描數據來預測疾病，該技術利用自我監督學習，僅需少量標記數據即可精準評估失智症風險，並且計算大腦年齡與偵測腦癌變異與存活率。

未來，該模型能辨識人類肉眼難以察覺的細微信號，有助於醫師在臨床實務中實現早期診斷與個性化治療，並透過先進的運算技術提升全球神經科學的研究與醫療成效。

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