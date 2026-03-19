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照顧長者6成勞工離職 綠委盼設長照假

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

設立30天的長照安排假，讓照顧長者與工作不用糾結。綠委林月琴與家總等團體19日召開記者會指出，61%勞工會因為照顧長者離職，也有4成雇主支持長照安排假，希望一年有30天、可發6成薪水，如此只要花9.2億，且僅有需要長照服務的新手適用，盼藉此能減少因為長照而辭職的現象。

90萬失能長輩要照護

民進黨立委林月琴表示，台灣勞工不只要照顧小孩，還要顧長者，政府雖然推出彈性育嬰假、外籍幫傭放寬等政策，但照顧長輩的負擔依舊沉重。她說，台灣有90萬失能長輩需要照護，碰到長照問題會有60.9%勞工想要離職，76.2%勞工甚至無薪也要安排長照的假，可在家長期照顧長輩後，就很難再回到職場。

家總秘書長陳景寧指出，希望政府能仿效日本的「顧老假」，推出台灣的「長照安排假」，在日本每位老人每年會有93天照護假，但台灣的中小企業較多，因此它們希望採取30天的「長照安排假」、可領6成薪。陳景寧說，30天是包括申請長照服務（3天）、連結長照服務（4天），還有適應服務（至少2周）來算。

老化速度比想像快

「若順利進入長照服務，就不用『長照安排假』了！」陳景寧指出，在穩定照顧後，在被照顧者離世前，也建議增設150天的彈性無薪假，因應就醫、跌倒等臨時狀況。至於相關經費，陳景寧表示，每年約新增3萬人需要長照、平均6成薪約3萬元，因此每年大概只需要9.2億即可。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉強調，台灣老化的速度會比政府預測快很多，雖然政府做了很多事情但缺乏對照顧者經濟安全的保障與持續支持，婦團從2019年倡議至今，時間不能再虛耗了。

她指出，會說是「長照安排假」，是因為避免勞工永遠離開職場，可透過安排假進入長照體系，避免已經相當緊縮的勞動力再惡化。

15萬人離開職場

同黨立委蘇巧慧與劉建國也對此表達支持。蘇巧慧辦公室主任王偉任指出，15萬人因為照護需求離開職場，且3成年資超過10年，若中高階主管因此被迫離職，對於台灣社會與企業發展也不利，因此支持長照安排假以強化量能接住長照家庭。

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劉建國 外籍幫傭 中小企業

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