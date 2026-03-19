為愛戒菸贏獎金 李㼈一家同框響應

藝人李㼈、太太與女兒李紫嫣身穿白色T恤，分享戒菸與陪伴心路歷程！兩人19日出席國健署2026「戒菸就贏比賽」，比賽期間為5月2日至29日，只要連續4周完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功資格並參加抽獎，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元）。李㼈表示，當年不惜把菸送給朋友、打火機都丟掉也要戒菸。

爸爸戒菸成功很厲害

李㼈笑說，當初會選擇戒菸，是因為跟資深主持人張小燕的約定，原本只是為了男人的面子，但後來真的下定決心戒菸，甚至還把菸送給朋友，「不過這好像也是不好的示範，」，還把家裡所有打火機都丟掉，一番幽默的話讓現場都笑得很開心。他強調，後來民眾在路上認出他都大讚他「不一樣了」，他也很開心。

女兒李紫嫣也說，當時爸爸在車上抽菸，雖然有開車窗，但車內相對仍是密閉空間，且她剛好坐在爸爸正後方，因此被菸味熏得很臭，而且原本都說只要她考第一名就會戒菸，但後來跟媽媽上節目後，身上的菸味開始變淡。她指出，感覺爸爸戒菸後，磁場由內而外發生徹底變化，讓她覺得爸爸很厲害。

李㼈太太驚喜現身

「我戒菸、我驕傲！」李㼈呼籲吸菸者僅早戒菸，並強調他戒菸後，味覺與嗅覺都不一樣，且身體感覺更硬朗。現場由董氏基金會頒發感謝狀，而鮮少對外公開露面的李㼈太太也驚喜到場支持，讓他與女兒都感到很驚喜。

國健署指出，本次活動採兩人一組方式，由吸菸者擔任參賽者，並邀請一位不吸菸的親友擔任見證人，於4月底前完成報名；另鼓勵參賽者於活動期間至全國戒菸服務合約醫事機構接受戒菸服務，並由醫事人員擔任「戒菸關懷人」，若成功戒菸，參賽者與見證人共得8萬元獎金，戒菸關懷者也可獲得1萬。

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