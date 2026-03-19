批外籍幫傭放寬政策 托盟認難增婦女勞參率

「請得起外傭的大多是高收入家庭，外籍幫傭難改善婦女勞參！」針對勞動部19日公布放寬外籍看護政策，盼有助增加女性勞參率，托盟批評該政策緣木求魚，且僅有高收入家庭有動機採用，難緩解一般家庭負擔。勞動部長洪申翰在記者會回應說，放寬是希望能有更多選擇，也有中等家庭想要服務。

外籍幫傭並非保母

勞動部宣布，家中只要有1名未滿12歲兒童即可申請外籍幫傭，需繳納就業安定費5千元。此外，包括家中有1名未滿12歲罕病、身障、特殊境遇兒童或未滿6歲發展遲緩兒童，1名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長，2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲，以及3名未滿12歲兒童，也可申請、且就安費調降至2千元。

「這不是要取代既有措施，而是提供多一種選擇！」勞動部官員強調，外籍幫傭是輔助性家務幫手，並非保母等專業照顧人員。另外，為確保本國工作者權益，勞動部也會配套推動育兒指導員工作機會、強化托育與家事服務媒合，並擴大補助企業托育，還有提供專案就業媒合與獎勵。針對外傭，也會提供照顧訓練課程。

外傭欠缺專業訓練

但對此，托盟召集人王兆慶表示，新加坡是全球引進最多外籍家務工的國家，1980年代至今已有30萬人，但該國生育率卻從1.8下降到0.8，目前也沒有研究顯示有國家因為大量引進外籍幫傭而提升生育率。他強調，台灣保母、托嬰中心與幼兒園因曾發生過虐兒悲劇，信任度就已不高，更何況完全沒有受過兒童照顧專業的外籍幫傭。

王兆慶指出，台灣民眾雇用外傭通常分為兩類：第一是當成24小時的「家事服務人員」來用，只做清潔、煮餐、跑腿、接送小孩，而他們還是會另外尋覓托育服務；第二則是當成24小時的「到府保母」來用，也就是媽媽仍在家中全職照顧，但多一個育兒幫手，同樣負責清潔、煮餐等周邊事項，可是身體照顧、情緒安撫、教育教養，仍由媽媽主責。

中等家庭也有需求

「這通常是男主外、女主內家庭的習慣用法，例如先生收入極高的竹科媽媽或企業主富太太。」王兆慶不滿說，第一類家庭，女性本來就已經在上班了；第二類家庭，女性還是不會去上班。換句話說，就算讓高所得家庭全部可聘外籍幫傭，也不太可能改變他們各自原本的生活安排，盼藉此「提升婦女勞參率」，是緣木求魚。

針對托盟的質疑，勞動部長洪申翰在記者會回應說，政策目標是有需求者可獲得協助、壓力有機會緩解，照顧政策並不是只有外籍看護，雖然反映需求的很多家庭是雙薪家庭，但雙薪家庭也是台灣有育兒需求的主要型態，另外它們也有接獲中等收入家庭有相關需求，包括家務負擔、特殊需求等考量點很多，因此仍決議開放。

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