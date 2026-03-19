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政院決2年增撥62.5億 增加長者關懷送餐

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

65歲以上長者，經評估有需要，國家將提供送餐服務。衛福部19日宣布，衛福部19日宣布，將於115到116年投入62.5億元預算，擴大推動獨居老人服務，預計會有70萬名長者受惠。未來中央與地方將擴大獨老訪查、緊急救援補助對象，並新增獨老送餐服務。

新增獨老送餐

社家署署長周道君19日在行政院院會後記者會上表示，政策重點包括擴大獨老訪查、緊急救援補助對象，還有新增獨老送餐服務，並依照長者需求分級服務，若經過評估、訪查需要關懷者會納入服務對象。

服務包括透過實地訪查獨居長者，了解居家環境與身體狀況，會請社政與民政人員共同訪查，支持長者安心受訪，並標準化關懷量表、加強訪查員教育訓練。若是第4級高需求獨居長者，會提供每日送餐服務，訪查員會將餐點親手交給長者，並詢問身體狀況、胃口與觀察精神狀態與居家環境，同時也補助獨居長者安裝緊急救援設施。

緊急救援7萬人受益

衛福部指出，透過上述訪查工作完備獨居老人資訊蒐整，再跨體系串接長期照顧、全民健保、社會福利等相關系統資料，運用大數據掌握獨居老人的健康動態及生活狀況，並發展預警機制，在危機發生前，就主動提供即時關懷及所需服務。

安裝固定式或穿戴式緊急救援裝置的補助對象自原來「經濟弱勢戶」擴大至「一般戶」之獨居老人，提供24小時的全天候守護，萬一長者遇到突發及緊急事件時，可獲得即時協助，預計7萬人受益。

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獨居老人 衛福部 長期照顧

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