HPV疫苗防子宮頸癌 促推動校園接種計畫

女性應提早接種HPV疫苗！瑞典醫學研究指出，HPV疫苗能有效降低女性子宮頸癌發病率，尤其在17歲前接種疫苗效果最為顯著，可大幅降低近八成患病風險。專家呼籲，校園疫苗接種計畫能更廣泛接觸青少年，有助於建立群體免疫。

HPV疫苗預防癌症

《ScienceAlert》報導，卡羅琳學院追蹤超過90萬名女性長達十八年的健康數據，並發現HPV疫苗能大幅降低子宮頸癌的風險。其中，在17歲以前接種的女性獲益最為顯著，其患病風險大幅降低了近八成，其預防效果並不會隨時間而減弱。

據報導，HPV病毒很有可能引發性器官相關的癌症，包括子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、陰道癌和外陰癌。由於這些癌症通常發展緩慢，常常是在感染多年後才被發現，因此及早接踵疫苗是預防病毒最有效的方法。

該校醫學流行病學研究員吳詩強表示，隨著年輕女孩轉變為成年女性，即將進入子宮頸癌好發的年齡，而HPV疫苗保護措施依然持續，這表示目前不需要HPV疫苗的追加劑。

校園接種計畫

《歐洲醫護新聞》指出，由於疫苗無法治療現有的感染，這項發現強調校園接種計畫的重要性，並為未來預防多種癌症提供了強而有力的科學依據。未來，透過校園接種計畫推廣疫苗能有效覆蓋更多受眾，對於全面預防子宮頸癌具有關鍵作用。

如今，這些數據為現行公共衛生政策提供強而有力的實證支持，未來科學家將持續監測疫苗的效力，並探究其預防其他類型HPV相關癌症的潛力。

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