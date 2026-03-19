快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

孩童未滿12歲可雇外傭 4月13日開放申請

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

若家中有1位未滿12歲的小孩，只要繳5千元就業安定費，就可以聘請外籍幫傭。行政院政務委員陳時中18日宣布，過往家中必須要有3個6歲以下小孩，才可以申請外籍幫傭，社會認為條件過於嚴格，因此決定放寬。另外，特殊兒童如罕病、身障、特殊境遇、發展遲緩兒童，或是單親、身障家長就安費可降低為2千元。

身障或單親家長可申請

陳時中18日在行政院宣布，目前的規定是雇主申請召募家庭幫傭時，必須有3名以上年齡6歲以下的子女，或有4名以上年齡12歲以下的子女，且其中2名要年齡6歲以下，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭，社會反映現行制度過於嚴格，因此希望透過放寬，以多元方式補足照顧缺口。

新制將改成：家中只要有1名未滿12歲兒童即可申請，需繳納就業安定費5千元。此外，包括家中有1名未滿12歲罕病、身障、特殊境遇兒童或未滿6歲發展遲緩兒童，1名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長，2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲，以及3名未滿12歲兒童，也可申請、且就安費調降至2千元。

144萬戶家庭適用

陳時中指出，新制將於4月13日開放受理，申請者需檢附申請表、戶口名簿影本、身障罕病等相關證明文件，統一透過「外國人申請案件網路申報系統」送件，弱勢跟特殊家庭將優先審查；民眾有疑問可撥打1955諮詢專線，或至「外國人勞動權益網」查詢。

勞動部預估，全台約有144萬戶家庭適用新制，其中弱勢、特殊境遇家庭約5萬餘戶。跨國勞動力管理組長蘇裕國說明，這些家庭不見得都會申請外籍幫傭，家長仍期望維持托育服務使用，也期待成長過程有教導跟陪伴，家務協助僅是部分需求，目前難預估申請人數。

【更多精采內容，詳見

勞動部 家庭幫傭 外籍幫傭

延伸閱讀

政院擬放寬育兒外傭申請 石崇良：多一項選擇樂觀其成

外籍幫傭申請資格大鬆綁 有未滿12歲兒童即適用

放寬！家有1孩就可申請外傭 4月開放受理144萬家戶適用

家有未滿12歲童可請外傭 民團憂排擠罕病童權益

相關新聞

AI機器人恐助長妄想 專家：應進行臨床心理測試並建立防護機制

AI會增加人類妄想！英國人工智慧研究指出，AI聊天機器人可能會強化使用者的妄想傾向，透過展現順從討好的神秘語言，進一步肯定使用者的誇大幻想和偏執念頭。專家呼籲，AI進行臨床心理測試並建立防護機制進行臨床心理測試並建立防護機制，以預防在非刻意的情況下對心理健康造成損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。