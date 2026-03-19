孩童未滿12歲可雇外傭 4月13日開放申請

若家中有1位未滿12歲的小孩，只要繳5千元就業安定費，就可以聘請外籍幫傭。行政院政務委員陳時中18日宣布，過往家中必須要有3個6歲以下小孩，才可以申請外籍幫傭，社會認為條件過於嚴格，因此決定放寬。另外，特殊兒童如罕病、身障、特殊境遇、發展遲緩兒童，或是單親、身障家長就安費可降低為2千元。

身障或單親家長可申請

陳時中18日在行政院宣布，目前的規定是雇主申請召募家庭幫傭時，必須有3名以上年齡6歲以下的子女，或有4名以上年齡12歲以下的子女，且其中2名要年齡6歲以下，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭，社會反映現行制度過於嚴格，因此希望透過放寬，以多元方式補足照顧缺口。

新制將改成：家中只要有1名未滿12歲兒童即可申請，需繳納就業安定費5千元。此外，包括家中有1名未滿12歲罕病、身障、特殊境遇兒童或未滿6歲發展遲緩兒童，1名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長，2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲，以及3名未滿12歲兒童，也可申請、且就安費調降至2千元。

144萬戶家庭適用

陳時中指出，新制將於4月13日開放受理，申請者需檢附申請表、戶口名簿影本、身障罕病等相關證明文件，統一透過「外國人申請案件網路申報系統」送件，弱勢跟特殊家庭將優先審查；民眾有疑問可撥打1955諮詢專線，或至「外國人勞動權益網」查詢。

勞動部預估，全台約有144萬戶家庭適用新制，其中弱勢、特殊境遇家庭約5萬餘戶。跨國勞動力管理組長蘇裕國說明，這些家庭不見得都會申請外籍幫傭，家長仍期望維持托育服務使用，也期待成長過程有教導跟陪伴，家務協助僅是部分需求，目前難預估申請人數。

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