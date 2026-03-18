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賞鳥可預防大腦老化 複雜技能促認知訓練

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

戶外賞鳥可預防大腦衰退！加拿大認知科學研究指出，在涉及注意力與感官知覺的大腦區域中，賞鳥人士展現出複雜縝密的腦部結構，並有助於優化大腦效能。專家強調，賞鳥所具備的複雜技能擁有保護大腦的潛力，將在老化過程中減緩認知功能下降。

賞鳥提升大腦認知

ScienceAlert》報導，根據加拿大認知科學研究顯示，賞鳥活動可能有效強化大腦並延緩老化，並與與學習外語或藝術創作有相似功效。對此，科學家透過核磁共振影像發現，資深賞鳥者的相關大腦區域擁有更複雜的組織結構，這有助於提升其在辨識與注意力方面的表現。

「賞鳥活動對認知能力有幫助。」羅特曼研究所神經科學家埃里克指出，賞鳥者是適合進行這類研究的對象，其興趣結合了從大量視覺資訊中挑出關鍵細節，並長時間保持高度注意力。

事實上，這種因專業嗜好產生的神經塑性能協助大腦重新連結，進而減緩隨年齡增長而出現的認知退化。目前，儘管這項研究尚無法完全證明因果關係，但數據顯示長期投入精密辨識的活動，將有助於優化大腦效能。

長期維持大腦活力

美國今日報》報導，研究人員透過對比專家與新手的大腦影像，發現具備專業物種辨識能力的成年人，其參與注意力與感知的大腦區域出現結構性變化。這種因學習新技能而產生的神經塑性，能讓專家在複雜環境中維持優異的辨識表現，並延緩與年齡相關的認知退化。

雖然賞鳥活動無法完全阻止老化，但透過訓練感官與記憶來分類鳥類，足以強化物種識別與視覺空間注意力。如今，持續學習具挑戰性的休閒活動，對於長期維持大腦活力有潛在益處。

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認知功能 核磁共振 科學研究

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