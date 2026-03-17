用吸菸亭達到「無菸城市」？ 董氏：室內先全禁菸

「若在室外公共場所設置封閉式吸菸室/亭/車，反而是將『戶外吸菸』轉為『室內吸菸』，不只增加二手、三手菸危害，更對打掃人員造成健康危害！」針對台北市打算擴大設立戶外吸菸室，董氏基金會仍呼籲依照WHO建議，先落實室內100%禁菸，再開放戶外定點吸菸。

至於具體作法，董氏基金會菸害防治組主任林清麗以目前的澳洲雪梨、香港、舊金山等國際城市為例，建議可採行盡量避開人流設置「專用熄菸桶」，讓吸菸者可以定點吸菸，盡量不影響他人、也不會加重健康危害。

室外可設密閉吸菸亭

台北市長蔣萬安正積極推動「無菸城市」，從年貨大街到台北燈節，陸續擴大無菸示範區的範圍，另規畫設置吸菸區或吸菸室，當政府原本回應說：「四面關窗就屬室內、《菸害防制法》規定室內不能吸菸。」，讓外界原本認為，執行上可能有法律疑慮。

不過衛福部長石崇良近日接受聯訪時曾說，台北市長蔣萬安可依據《菸害防制法》第19條第1項第4款去公告無煙城市，然後再去指定戶外吸菸區，「在法規上是可行的」。民眾黨立委邱慧洳也曾去函國健署詢問，國健署回應說，只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，戶外的室內吸菸室看來有機會成形。

危害打掃人員健康

但林清麗受訪時指出，WHO在2011年曾寫信給紐約、舊金山、溫哥華等全球許多大城市，信中提到，沒有任何空調系統可100%過濾二手與三手菸，若在室外公共場所設置封閉式吸菸室/亭/車，反而是將「戶外吸菸」轉為「室內吸菸」，讓吸菸者增加二手菸、三手菸危害，更對清潔打掃人員造成健康危害。

林清麗認為，推動室外定點吸菸，是以「人流暴露最小化」為考量，不是提供便利吸菸，在人群密集、停留時間長、必經動線等戶外公共區域，應優先採取「全面禁菸」或「除吸菸區外不得吸菸」。她強調，打造無菸城市應「由內而外」，先落實室內百分百禁菸，再開放戶外定點吸菸。

不應普設吸菸亭

針對台北市參考日本東京設置吸菸區，林清麗也說，這當初是菸商在日本推動的，但後來也撤除，NGO也曾因此在WHO《煙草控制框架公約》（FCTC）會議期間，頒給東京「髒煙灰缸獎」，諷刺日本控煙不力；澳洲雪梨以前也有設立室外吸菸亭，但後來也廢除。她表示，無菸城市應該要讓吸菸者不方便，不應普設吸菸亭。

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