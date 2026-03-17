運動邊聽歌更專注？ 音樂同步律動有成效

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】邊運動邊聽音樂是否有成效？芬蘭運動健康研究指出，音樂對認知專注力與情感的提振作用並非絕對，當運動強度過高或參與者年齡較大時，音樂帶來的心理效益會顯著降低。然而，根據運動步調調整節奏的自適應音樂，卻能有效提升愉悅感，並讓運動顯得更輕鬆。

運動聽音樂有差異

《神經科學新聞》報導，于韋斯屈萊大學領導的系統性回顧研究指出，運動時聽音樂能提升專注力和情緒的普遍觀念，其實缺乏一致的科學證據支持。相反地，音樂的效用會因運動強度、參與者年齡及實驗環境而產生顯著差異。

研究分析顯示，音樂對於認知功能與情感反應的影響高度取決於特定情境，並非普遍適用於所有人，特別是在高強度訓練期間，由於身體感官信號過於強烈，音樂帶來的心理益處往往會變得微乎其微。此外，年齡增長也會削弱音樂對運動表現的正面效果。

事實上，目前尚無定論支持音樂能在所有運動場景中穩定發揮功能。因此，專家建議不應盲目相信音樂的心理增益，因為其實際成效會因個體特徵、運動強度及研究設計而有顯著差異。

同步律動音樂系統

儘管音樂效用不見得適用於所有運動，但《地球報》指出，自適應音樂 (Adaptive Music) 是一種能根據使用者生理數據、環境變化即時生成、調整的智慧音樂技術，它不僅能顯著改善運動時的情緒，還能降低體感上的勞累程度。

因此，這類同步律動音樂系統更具個人化優勢，並有效提高人們長期維持運動習慣的意願，甚至對於推廣公共健康具有龐大潛力。

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