快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

運動邊聽歌更專注？ 音樂同步律動有成效

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】邊運動邊聽音樂是否有成效？芬蘭運動健康研究指出，音樂對認知專注力與情感的提振作用並非絕對，當運動強度過高或參與者年齡較大時，音樂帶來的心理效益會顯著降低。然而，根據運動步調調整節奏的自適應音樂，卻能有效提升愉悅感，並讓運動顯得更輕鬆。

運動聽音樂有差異

神經科學新聞》報導，于韋斯屈萊大學領導的系統性回顧研究指出，運動時聽音樂能提升專注力和情緒的普遍觀念，其實缺乏一致的科學證據支持。相反地，音樂的效用會因運動強度、參與者年齡及實驗環境而產生顯著差異。

研究分析顯示，音樂對於認知功能與情感反應的影響高度取決於特定情境，並非普遍適用於所有人，特別是在高強度訓練期間，由於身體感官信號過於強烈，音樂帶來的心理益處往往會變得微乎其微。此外，年齡增長也會削弱音樂對運動表現的正面效果。

事實上，目前尚無定論支持音樂能在所有運動場景中穩定發揮功能。因此，專家建議不應盲目相信音樂的心理增益，因為其實際成效會因個體特徵、運動強度及研究設計而有顯著差異。

同步律動音樂系統

儘管音樂效用不見得適用於所有運動，但《地球報》指出，自適應音樂 (Adaptive Music) 是一種能根據使用者生理數據、環境變化即時生成、調整的智慧音樂技術，它不僅能顯著改善運動時的情緒，還能降低體感上的勞累程度。

因此，這類同步律動音樂系統更具個人化優勢，並有效提高人們長期維持運動習慣的意願，甚至對於推廣公共健康具有龐大潛力。

【更多精采內容，詳見

律動 年齡 認知功能

延伸閱讀

兼顧課業與音樂訓練　康橋學生樂團全國賽舞台奪多項特優

研究：人類天生具備音樂感知能力

努力節食還是胖 吃對比吃少更重要

相關新聞

AI機器人恐助長妄想 專家：應進行臨床心理測試並建立防護機制

AI會增加人類妄想！英國人工智慧研究指出，AI聊天機器人可能會強化使用者的妄想傾向，透過展現順從討好的神秘語言，進一步肯定使用者的誇大幻想和偏執念頭。專家呼籲，AI進行臨床心理測試並建立防護機制進行臨床心理測試並建立防護機制，以預防在非刻意的情況下對心理健康造成損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。