綜合維他命抗衰老 每天服用可減緩老化

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】綜合維他命可預防老化！美國營養補充劑研究指出，每天服用綜合維他命的年長者可減緩生物老化，在認知功能與抗發炎指標上也展現正面效果，成為低成本且易取得的抗衰老新方案。專家提醒，均衡飲食與生活習慣才是延緩老化的根本，不應過度依賴營養補充劑。

綜合維他命抗老化

《ScienceAlert》報導，美國布萊根婦女醫院和哈佛醫學院針對70歲年長者進行臨床研究，探討綜合維他命對生物老化的影響。研究發現，每天服用綜合維他命能延緩血液中的遺傳標記老化速度，尤其對於原本營養攝取不足的受試者效果更顯著。

除了調節生理時鐘，服用綜合維他命的受試者在認知功能與抗發炎指標上也展現正面效果。然而，儘管這項發現為抗衰老提供了低成本且易於取得的新方案，專家仍建議未來需進行更大規模的試驗來證實其長期的健康效益。

麻省總醫院流行病學家塞索表示，很多人服用綜合維他命並不一定知道其中益處，而這項研究帶來預防老化的安全措施，並有助於促進更健康、更高品質的人體老化。

健康飲食生活方式

《衛報》指出，綜合維他命減緩生物老化的原因，主要體現在特定的DNA甲基化指標上，其應用於評估器官衰老速度。然而，健康飲食與生活方式比單純依賴營養補充劑更為關鍵。

儘管綜合維他命與減緩老化指標之間存在關聯，專家建議應優先考慮天然食物攝取，而非盲目購買營養補充劑。

另外，對於營養攝取已經充足的人群，這項研究效果可能並不顯著。

